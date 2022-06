Niemcy zwiększyły import z Rosji. Ambasador Ukrainy: To szaleństwo!

"Niemcy zwiększyły w styczniu-kwietniu bieżącego roku import z Rosji o 60 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" – napisał ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk na Twitterze.

"To szaleństwo! Mimo agresywnej rosyjskiej wojny Niemcy w styczniu-kwietniu 2022 r. zwiększyły import z Rosji o 60 proc. i przekazały do Moskwy jeszcze prawie 6 mld euro" – wskazał ukraiński dyplomata, powołując się na dane Komitetu ds. Wschodnioeuropejskich Relacji Gospodarczych.

Z danych wynika, że we wspomnianym okresie niemiecki eksport do Rosji spadł o 26,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Pod względem wymiany handlowej Rosja była trzecim co do wielkości partnerem Niemiec – po Polsce i Czechach.

Krytyka rządu Olafa Scholza

Wizerunek rządu w Berlinie mocno ucierpiał w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Zachowawczość władz szczególnie mocno krytykują niemieckie media.

"Sueddeutsche Zeitung" wypomina kanclerzowi Niemiec brak jasnego stanowiska w sprawie nadania Ukrainie statusu państwa-kandydata do Unii Europejskiej. "Olaf Scholz nie może już mieć żadnych wątpliwości, jak niezwykle ważne dla Ukrainy jest przyjęcie do grona kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej" – pisze niemiecki dziennik.

Autor komentarza wskazuje, że Scholz "nie może już mieć żadnych wątpliwości, jak niezwykle ważne dla Ukrainy jest przyjęcie do grona kandydatów do członkostwa w Unii Europejskiej". Mimo to, kanclerz nie podaje w tej kwestii żadnych konkretów i "posługuje się, po raz kolejny, aluzjami". Jednak stanowisko szefa niemieckiego rządu ma pewne uzasadnienie.

"UE już od dawna jest podzielona, gdy chodzi o rozszerzenie. Cierpi z tego powodu, że wraz z przyjęciem wielu nowych członków nie wypracowano też wydajniejszych procedur podejmowania decyzji. Uzasadniona może być też obawa przed wzbudzaniem przesadnych nadziei. Do tego dochodzą stałe boje o perspektywę europejską dla państw Bałkanów Zachodnich. Racją jest też, że na razie ruch należy do Ursuli von der Leyen i jej Komisji Europejskiej. To daje powody do powściągliwości” – zauważa autor Daniel Broessler.

Jak dotąd Ukraina wyświadczyła Europie "nieocenioną przysługę" powstrzymując rosyjski imperializm. Z tego względu "całkowicie niedopuszczalne moralnie, ale i z punktu widzenia polityki realnej jest zbywanie Ukrainy próżnymi obietnicami".

