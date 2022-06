KPO, czyli Polski Ład 2.0

Michał Rachoń zadał rzecznikowi rządu Piotrowi Müllerowi trudne pytanie: Dlaczego wśród warunków KPO (zwanych paskudnie „kamieniami milowymi”) jest zmiana regulaminu Sejmu? Pan rzecznik odpowiedział, mówiąc najdelikatniej, jakby nieco obok tematu. Oznajmił, że to my sami proponowaliśmy wspomniane warunki, a w ogóle to Włosi mają ich więcej.