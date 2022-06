Hołownia: Euro jest dobre dla ludzi

Hołownia przekonuje, że wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu. – Rozpoczęcie tej nieprostej podróży jest czymś, co zapewni, nie jak się często mówi jakimś wyimaginowanym elitom, że oto ten czy tamten, który już się nachapał, zarobi teraz na euro. Euro jest dobre dla ludzi – powiedział polityk na konferencji prasowej.

Lider Polski 2050 stwierdził, obecnie Polska jest "czerwoną wyspą na kredytowej mapie Europy". – My dzisiaj za kredyt płacimy w Polsce 6-razy więcej niż płacą Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy. Zależność jest bardzo jasna, bardzo czytelna, bardzo widoczna. Tam, gdzie jest euro, kredyty są tańsze, tam, gdzie euro nie ma, kredyty są droższe, tak jak w Czechach, na Węgrzech czy w Rumunii – powiedział Szymon Hołownia.

W podobne tony uderzała poseł Paulina Hennig-Kloska. – Euro, to też eliminacja bardzo ważnego ryzyka, ryzyka kursowego. To jest niezwykle ważny proces z punktu widzenia polskiej gospodarki. W Polsce eksportujemy do Unii Europejskiej około 80 proc. tego, co z Polski wyjeżdża poza granice naszego państwa. Blisko 60 proc. z eksportu trafia do strefy euro, która jak wiemy, będzie się w najbliższych miesiącach rozszerzać, więc ten proces będzie się zwiększać. Dla nas obywateli oznacza to brak ryzyka, chociażby przy planowaniu wakacji – powiedziała polityk na konferencji prasowej.

Komisja Europejska: Polska nie spełnia obecnie warunków przyjęcia euro

KE ocenia, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro. Chodzi m.in. o ocenę zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji.

"W świetle oceny zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji, a także uwzględniając dodatkowe istotne czynniki, Komisja jest zdania, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro" – czytamy w "Convergence Report 2022".

W szczególności:

* Prawodawstwo Polski nie jest w pełni zgodne z wymogiem określonym w art. 131 TFUE

* Polska nie spełnia kryterium stabilności cen

* Polska spełnia kryterium finansów publicznych

* Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego

* Polska nie spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych, wymieniła Komisja

Jeśli chodzi o ustawodawstwo w Polsce – w szczególności ustawa o Narodowym Banku Polskim (NBP) i Konstytucja RP – nie jest w pełni zgodne z obowiązkiem przestrzegania postanowień art. 131 TFUE. Niezgodności dotyczą niezależności banku centralnego, zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji banku centralnego z Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) w momencie przyjęcia euro. Ponadto ustawa o NBP również zawiera pewne niedoskonałości dotyczące niezależności banku centralnego oraz integracji NBP z ESBC w momencie przyjęcia euro, podała Komisja w raporcie.

