Rząd podjął decyzję. Chodzi o ceny węgla

Jednym z tematów omawianych podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów była kwestia rosnących cen węgla. O decyzjach rządu w tym zakresie poinformowała po południu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Gwarantowana cena tony węgla

– Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku – mówiła na konferencji prasowej minister.

– Węgiel płynie do nas z zagranicy z różnych źródeł, by zapełnić lukę energetyczną. Jest to często węgiel w wyższej cenie niż ten na rynkach krajowych, więc poza zwiększeniem wydobycia, poza przekazaniem większego strumienia z wydobycia krajowego na rynek dla klientów indywidualnych dodatkowo tym trzecim źródłem jest ten węgiel importowany – tłumaczyła Moskwa.

– Żeby wyrównać te ceny, które będą dostępne dla klienta indywidualnego, szczególnie dla najmniej zamożnych, bo węglem opalają i używają do ogrzewania wody w większości właśnie te gospodarstwa najmniej zamożne. Widzimy to po centralnej ewidencji emisyjności budynków, czy po dodatku osłonowym, to nam koreluje i widzimy, że to jest dokładnie ta grupa. Dlatego zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują – podkreśliła dalej minister.

Jak dodała, obecnie cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest 996 złotych za tonę węgla.

– Na dzisiaj gwarantujemy trzy tony dla każdego gospodarstwa domowego, dla każdego domu. Przypomnę też, że nadal funkcjonuje dodatek osłonowy, maksymalna kwota to jest ponad 1400 złotych, w dodatku osłonowym istnieje też mechanizm dodatkowego wsparcia około 20 proc. jeżeli tym źródłem ogrzewania jest źródło węglowe – tłumaczyła Moskwa.

