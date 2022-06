Europa kupuje węgiel na krańcu świata. Import z RPA wzrósł o 40 proc.

Kraje europejskie, starając się uzyskać alternatywy dla rosyjskiego węgla, importowały o 40 proc. więcej tego surowca z głównego centrum eksportowego RPA w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku niż w całym 2021 r. – podaje agencja Reutera.

Południowoafrykański terminal węglowy Richards Bay Coal Terminal (RBCT) dostarczył 3 240 752 ton węgla do krajów europejskich do końca maja tego roku, co stanowi 15 proc. całkowitego eksportu RBCT w porównaniu z 2 321 190 ton (4 proc.) w 2021 r.

Ile węgla z RPA kupiła Polska?

Hiszpania, Polska i Niemcy nie importowały w ubiegłym roku węgla z RBCT. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku Hiszpania sprowadziła 355 250 ton, Polska 181 515 ton, a Niemcy 157 383 ton.

Reuters podkreśla, że od drugiego tygodnia sierpnia import węgla z Rosji zostanie zakazany w Unii Europejskiej w ramach szerokich sankcji wobec Moskwy. To konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Rząd wprowadza gwarantowaną cenę węgla

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała we wtorek, że rząd wprowadzi cenę gwarantowaną węgla dla odbiorców indywidualnych na poziomie 996 zł za tonę. Instrument ma trafić na rynek na przełomie lipca i sierpnia br. Limit wyniesie trzy tony dla każdego gospodarstwa domowego.

Podmioty, które zdecydują się dołączyć do programu węglowego, zobowiązane są do zarejestrowania i zadeklarowania, że będą sprzedawać surowiec po ustalonej przez rząd cenie. Dotyczy to węgla, który trafił do Polski po 16 kwietnia br.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski powiedział we wtorek, że tworzone są rezerwy węgla, które zostaną uruchomione "w kryzysowej sytuacji".

