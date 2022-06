"Katastrofa dla Niemiec". Rosyjski dyplomata o niepewnej przyszłości Nord Stream 1

Władimir Cziżow wziął udział w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, gdzie ostrzegł, że Rosja może całkowicie wstrzymać przesył gazu do Niemiec za pomocą Nord Stream 1. Winne mają być... zachodnie sankcje, które uniemożliwiają naprawę turbin w Kanadzie.

– Myślę, że to byłaby katastrofa dla Niemiec – miał powiedzieć Cziżow cytowany przez rosyjski dziennik „Kommiersant”. Ambasador Rosji przy UE dodał, że to sami Niemcy powinni naprawiać turbiny, jeśli zależy im na regularnych dostawach gazu.

Gazprom przykręca kurek

We wtorek rosyjski koncern Gazprom poinformował o zredukowaniu dostaw gazu do Niemiec.

"Z powodu nieterminowego zwrotu z naprawy przez Siemens (Niemcy) kompresorów gazu, skrócenia okresu eksploatacji kompresora gazu oraz zidentyfikowaniem usterek technicznych silników (otrzymano zlecenie od Rostechnadzoru o czasowym zakazie działalności), na przepompowni Portowaja CS będą pracować tylko trzy kompresory. W związku z tym dostawy gazu przez Nord Stream można obecnie zapewnić w ilości nawet 100 mln m3. m dziennie zamiast 167 milionów metrów sześciennych" – podaje Gazprom w oświadczeniu, które cytuje rosyjskie "Kommiersant".

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck określił całą sytuację jako "poważną", ale nie stanowiącą zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

NS1 zamknięty?

Tymczasem jeden z europosłów z Niemiec domaga się zamknięcia Nord Stream 1. Michael Gahler z CDU oświadczył, że jednym z narzędzi, które Unia Europejska może i powinna wykorzystać do powstrzymania wojny Rosji z Ukrainą i zapewnienia nienaruszalności ukraińskich granic, jest wstrzymanie Nord Stream 1.

Tłumaczył, że 7 kwietnia PE wystosował apel do Komisji Europejskiej o rezygnację z Nord Stream 1 i Nord Stream 2. – Powiedzieliśmy, że powinniśmy wstrzymać dostawy rosyjskiej ropy, gazu, węgla i paliwa jądrowego, a w równoległej rezolucji wyraźnie odnieśliśmy się również do Nord Stream 1 i również podzielam ten pogląd – podkreślił Gahler, cytowany we wtorek przez agencję Ukrinform.

