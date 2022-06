Rosja zakręca kurek z gazem. Jakie zapasy mają Niemcy?

Według agencji Reutera, która powołuje się na raport niemieckiego regulatora sieci Bundesnetzagentur, poziom magazynowania gazu wyniósł w sobotę 56,67 proc., minimalnie więcej niż w piątek (56,29 proc.).

Aby zapewnić odpowiednie poziomy magazynowania gazu przed rozpoczęciem sezonu grzewczego za około 12 tygodni, niemiecki rząd wezwał firmy i gospodarstwa domowe do ograniczenia zużycia gazu do absolutnego minimum.

Rosja na początku tego tygodnia ograniczyła dostawy gazociągiem Nord Stream 1 do około 40 proc. jego przepustowości. Moskwa tłumaczy to opóźnieniem w dostawie sprzętu pozostawionego w Kanadzie w celu konserwacji. Niemcy, które w większości są uzależnione od rosyjskiego gazu, zakwestionowały to wyjaśnienie i stwierdziły, że posunięcie Rosji było motywowane politycznie, aby utrudnić zapełnienie magazynów.

Przewodniczący Bundesnetzagentur Klaus Mueller powiedział w piątek późnym wieczorem, że nawet gdyby niemieckie magazyny gazu były w 100 proc. wypełnione, to zapasów wystarczyłoby na 2,5 miesiąca, gdyby Rosja całkowicie wstrzymała dostawy.

Wojna na Ukrainie. Niemcy pod presją

Od kilku miesięcy Niemcy są pod presją, by rozwiązać relacje biznesowe z Rosjanami, które według krytyków pomagają Władimirowi Putinowi finansować wojnę na Ukrainie. Inwazja trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Władze w Berlinie oświadczyły, że chcą ograniczyć import rosyjskiej energii, zastrzegając jednak, że jeśli chodzi o gaz, to będą w dużej mierze uzależnione od Moskwy do połowy 2024 r. Mimo to Niemcy boją się, że po tym jak poparły unijne embargo na węgiel i ropę, Rosja może odciąć im dopływ gazu, tak jak zrobiła to wobec Polski i Bułgarii.

Według danych Gas Storage Poland, spółki odpowiedzialnej za system magazynowania gazu w Polsce, stan napełnienia magazynów na dzień 17 czerwca wynosi 97 proc.

