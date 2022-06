UOKiK nałożył kary na firmy za zatory płatnicze. Chodzi o 656 tys. złotych

Podmioty, o których mowa, to: Reckitt Benckiser Production Poland, Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz Firma Oponiarska Dębica.

Prezes Urzędu wydał również dwie decyzje, w których odstąpił od wymierzenia kary – poinformował w poniedziałek portal ISBnews.

Firmy ukarane

Reckitt Benckiser Production Poland to producent środków chemii gospodarczej występujących na rynku pod takimi markami jak: Woolite, Vanish, Calgon, Finish i Cillit Bang. Beiersdorf Manufacturing Poznań jest producentem kosmetyków marki Nivea i Eucerin. Firma Oponiarska Dębica to producent opon. Przeprowadzone postępowania potwierdziły, że spółki mają problem z terminowymi płatnościami i przyczyniają się do tworzenia zatorów płatniczych w Polsce. Wysokość wygenerowanych przez nie zatorów płatniczych wyniosła odpowiednio 153 mln złotych, 10 mln złotych i 9 mln złotych. Z kolei nałożone kary finansowe wyniosły: 554 tys. złotych dla spółki Reckitt Benckiser Production Poland, 35 tys. złotych dla Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz 67 tys. złotych dla Firmy Oponiarskiej Dębica

– Działamy na rzecz poprawy dyscypliny płatniczej wśród przedsiębiorców. Firmy regularnie opóźniające się z zapłatą kontrahentom finansują swoją działalność kosztem innych, często dużo mniejszych przedsiębiorców. Takie praktyki nie tylko wpływają negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców doświadczających takich opóźnień, ale również generują koszty związane z windykacją takich należności czy koniecznością zapewnienia sobie dodatkowych źródeł finansowania. Trudno mówić o rozwoju, gdy trzeba poszukiwać pieniędzy na przetrwanie, bowiem dłużnik nie płaci w umówionym terminie – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany przez portal ISBnews.

