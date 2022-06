Fuzja PKN Orlen i Lotosu. Jest decyzja Komisji Europejskiej

KE zatwierdziła zaproponowanych przez PKN Orlen nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych, które zostały określone w decyzji Komisji z 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na przejęcie Grupy Lotos – przekazał koncern, cytowany przez portal ISBnews.

"Zawarcie umów przyrzeczonych z wyżej wskazanymi nabywcami oraz w zależności od przypadku wejście w życie umów warunkowych winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję" – czytamy w komunikacie.

Obajtek: Zgoda KE jest sukcesem

W serwisie społecznościowym Twitter do sprawy odniósł się prezes PKN Orlen. "Uzyskaliśmy zgodę KE na połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos! To przełomowy moment dla skutecznego przeprowadzenia transformacji energetycznej, zwiększania niezależności surowcowej i bezpieczeństwa regionu. Teraz finalną zgodę na połączenie muszą wyrazić akcjonariusze obu spółek" – napisał.

"Zgoda Komisji Europejskiej jest sukcesem. Oznacza pełną akceptację dla wynegocjowanych przez Grupę ORLEN umów i partnerów do ich realizacji. Jest także potwierdzeniem, że połączenie nie zaburzy konkurencji w żadnym z obszarów działalności nie tylko w Polsce, ale też w regionie" – ocenił w kolejnym wpisie Daniel Obajtek.

Kiedy finalizacja fuzji?

PKN Orlen, po zaakceptowaniu warunków zaradczych przez Komisję Europejską, planuje sfinalizować przejęcie Grupy Lotos na przełomie lipca i sierpnia tego roku – podał portal ISBnews.

– To jeden z ostatnich elementów w tym procesie. Mamy sześć miesięcy na wdrożenie warunków zaradczych, ale to nie blokuje procesu fuzji. Planujemy sfinalizować przejęcie Lotosu na przełomie lipca i sierpnia. To ambitny plan, ale możliwy do zrealizowania – mówił Daniel Obajtek na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld złotych w 2021 roku. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 1999 roku.

