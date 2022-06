Obajtek: Słowa Tuska są niepoważne i tworzą niepotrzebny zamęt

Jednym z szeroko dyskutowanych tematów ostatnich tygodni są bardzo wysokie ceny paliw. Ceny za litr benzyny 95-oktanowej oscylują w granicach 8 zł.

Były premier Donald Tusk stwierdził, że gdyby ponownie został szefem rządu, to obniżyłby cenę benzyny do 5,19 zł za litr. W jego ocenie, za wysokie ceny paliw w Polsce odpowiadają marże Lotosu i Orlenu.

Obajtek odniósł się do tej wypowiedzi w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News.

– Donald Tusk też nie potrafi tego zrobić. To tylko pokaz chwili, pokaz obrazka bez jakiejkolwiek konsekwencji. To są niepoważne słowa, które tak naprawdę tworzą pewien zamęt zupełnie niepotrzebnie – stwierdził Daniel Obajtek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Obajtek: Jedne z najtańszych paliw w Europie

Obajtek ocenił z kolei, że w relacji z innymi państwami Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie.

– Dziś mamy jedne z najtańszych paliw w Europie i to sobie powiedzmy. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to jesteśmy drugim krajem europejskim, które ma najtaniej. Rozumiem że wszyscy denerwujemy się jeżeli chodzi o paliwa, bo faktycznie koszt paliw jest bardzo wysoki, ale chyba zapomnieliśmy o wojnie, o sankcjach – powiedział.

Dodał, że obecnie cały świat ma problemy zarówno z ropą naftową, jaki i z produktami i współproduktami. – Dzisiaj te ceny paliw na całym świecie są bardzo wysokie – stwierdził.

"Posłom opozycji myli się marża modelowa"

– Jeżeli chodzi o marże, w przypadku hurtu czy w przypadku detalu, to są marże groszowe. To nie są marże złotówkowe. Orlen zarabia – stwierdził Daniel Obajtek, odpowiadają na zarzuty polityków opozycji o wysokie marże.

– Trudne są to wypowiedzi, ale niepoważne z racji tego, że posłom opozycji myli się choćby marża modelowa. Trzeba przyznać, że w marży modelowej nie ma czystego zysku. Tam jest również CO2, koszt odtworzenia majątkowego, koszt gazu, choćby inne koszty. Nie można porównywać marzy modelowej do rzeczywistego zysku – tłumaczył.

– W Polsce produkujemy ok. 18 mln ton paliw. Orlen i Lotos. Ok. 5 mln ton paliw importujemy do Polski, to jest ok. 30 proc. Gdybyśmy nawet zakrzywili ekonomię i obniżyli ceny w hurcie, to automatycznie inni użytkownicy rynku nie zaimportują paliw do Polski i może zabraknąć ok. 5 mln ton paliw. Nie ma takiej możliwości – powiedział szef Orlenu.

