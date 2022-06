Wynagrodzenia Polaków rosną wolniej niż inflacja

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł brutto – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. To wzrost o 13,5 proc. w porównaniu do maja 2021 r. Dynamika wynagrodzeń jest jednak niższa niż ostatni odczyt inflacji, który wyniósł 13,9 proc. w ujęciu rocznym.

"W maju w porównaniu z kwietniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się minimalnie (o 0,1%), w przeciwieństwie do maja 2021 r. kiedy to względem kwietnia 2021 r. widoczny był jego niewielki wzrost (o 0,3%) związany z przyjęciami do pracy i zwiększaniem wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, zakończenia umów i nie przedłużania ich oraz zwiększonej absencji pracowników z powodu zasiłków chorobowych" – czytamy w komunikacie.

Porównując maj 2022 r. do maja 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc., podczas gdy w maju 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco wyższy i wyniósł 2,7 proc. – podał GUS.

Konsensus rynkowy to 14,6 proc. wzrostu w skali roku w przypadku płac i 2,6 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Dane dotyczą firm, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Płaca minimalna wzrośnie dwa razy?

Pod koniec kwietnia minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że płaca minimalna w przyszłym roku będzie waloryzowana dwukrotnie. Tłumaczyła, że wynika to z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby jego przeciętna w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 010 zł brutto.

