Raport: Większość firm zamierza stworzyć hybrydowe miejsca pracy

Z badania wynika, że 43 proc. firm zdecyduje się na podejście, w którym pracownikom będzie narzucona określona z góry liczba dni pracy w tygodniu w biurze. Jedna piąta ankietowanych podmiotów planuje pozostawić pracownikom swobodną decyzję, co do wymiaru pracy w biurze.

We wtorek dane przekazał portal ekonomiczny ISBnews.

Sondaż został przeprowadzono wśród ponad 100 firm w Polsce i nie tylko.

Proces transformacji firm

– Jesteśmy aktualnie w procesie transformacji. Pandemia zmusiła nas do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i dała impuls do rewizji dotychczasowych strategii środowiska pracy. Obserwujemy w firmach rożne podejścia. Niektóre decydują się na wdrożenie uniwersalnych procedur, obligujących wszystkich do ich przestrzegania. Inne – proces powrotu do biur traktują jako etap przejściowy, pozwalający na obserwacje rzeczywistych potrzeb, aby docelowe zasady były dopasowane do preferencji różnych pracowników. Nie ulega wątpliwości, że ostateczne decyzje powinny zaspakajać zarówno interesy dotyczące budowania wspólnoty, współpracy i efektywności działań, jak też oczekiwania pracowników. A te zmieniły się znacznie pod wpływem doświadczeń pandemii – powiedziała szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE Małgorzata Niewińska, cytowana przez ISBnews.

W przeprowadzonym badaniu wskazano też, że choć firmy chcą uwzględniać preferencje pracowników, to będą jednak dążyły do zachowania balansu między czasem pracy spędzanym w biurze a w domu.

"Jednym z pozytywnych aspektów pandemii jest to, że korporacje doszły do wniosku, że stare zasady funkcjonowania biura już nie są aktualne, więc trzeba rozpisać nową strategię środowiska pracy" – czytamy w komunikacie CBRE.

