Były minister finansów obejmie nową funkcję

Kościński zostanie ministrem w KPRM odpowiedzialnym za działania związane z zapisanym w Ustawie o Obronie Ojczyzny programem zbrojeniowym. Były minister finansów będzie m.in. negocjował z producentami broni i sprzętu wojskowego. O sprawie informuje portal wpolityce.pl.

Dymisja za Polski Ład

Na początku lutego tego roku Tadeusz Kościński złożył dymisję z funkcji ministra finansów. Kilka dni później swoją posadę stracił również jego zastępca Jan Sarnowski. Pracami resortu, aż do czasu wyboru nowego ministra, którym została Magdalena Rzeczkowska, kierował premier Mateusz Morawiecki.

Kościński tłumaczył powody swojego odejścia koniecznością wzięcia odpowiedzialności za błędy popełnione w Polskim Ładzie. Z kolei w niedawnej rozmowie z "Rzeczpospolitą" były minister finansów ujawnił kulisy prac nad rządowym programem.

– Zaczęliśmy robić niezły bigos. Łatka na łatce. To jeszcze może byłoby do przeżycia, ale w styczniu pojawił się PIT-2 i nauczyciele, którzy zaczęli mówić, że oni tracą na Polskim Ładzie i to podchwyciły media. (...). Narracja jednak poszła i pojawiła się panika. A do Polskiego Ładu zaczęli być włączani wszyscy pozostali, emeryci, nauczyciele akademiccy, umowy zlecenia i... jest co jest – powiedział były szef resortu finansów.

Były minister wskazał także, ze dyspozycje co do Polskiego Ładu pochodziły głównie od premiera Morawieckiego.

– Naszym zleceniodawcą był głównie pan premier. A on zbierał wszystkie pomysły, które wychodziły z Nowogrodzkiej, z innych ministerstw i z różnych instytucji, na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego – powiedział. Wskazał również osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w tworzenie konkretnych przepisów. Byli to: wiceministrowie Jan Sarnowski i Piotr Patkowski oraz szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak.

