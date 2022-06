Rusza kolejny nabór w ramach funduszu Polski Ład

Rozpoczynający się dzisiaj nabór projektów w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład obejmuje przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury dojazdowej do stref ekonomicznych, uzbrojenia wielkich obszarów pod inwestycje i doprowadzenia do nich mediów, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski inwestycyjne do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przez trzy tygodnie, do 12 lipca. Całkowity tej puli programu to 3 mld zł.

Poszerzanie potencjału gospodarczego

– Dzisiaj zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Tym razem będzie dotyczył infrastruktury dojazdowej do stref ekonomicznych, do stref gospodarczych – powiedział Weber podczas wtorkowej konferencji prasowej.

– W tym naborze skupiamy się na inwestycjach drogowych, które polegają na poszerzeniu potencjału gospodarczego. Dostrzegamy tutaj duże potrzeby, wiemy ze samorządy chcąc otwierać nowe tereny pod inwestycje gospodarcze muszą w odpowiedni sposób te tereny uzbroić, muszą doprowadzić drogi, wszelkiego rodzaju media, które są potrzebne do tego, aby działalność gospodarcza była w danym miejscu prowadzona – wskazał.

Jednostki Samorządu Terytorialnego będą mogły złożyć dwa wnioski: jeden do maksymalnej kwoty 250 mln zł, drugi do maksymalnej kwoty 100 mln zł. Inwestycja będzie mogą zostać zrealizowana w dowolnym terminie, nie ma ograniczeń czasowych.

Udział własny samorządów wymagany jest na poziomie 2 proc.

Jest to kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach którego dofinansowywane są inwestycje na szczeblu regionalnym.

