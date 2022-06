Badanie: Ile firm zamierza zwiększyć budżet na cyfryzację?

W 2021 roku na to samo zagadnienie odpowiedziało twierdząco 16 proc. respondentów.

Ponadto, 34,7 proc. badanych chce obecnie utrzymać cyfryzację na dotychczasowym poziomie (68 proc. w 2021 roku) – wynika z raportu, który jest tworzony od trzech lat przez Siemensa. 70 proc. firm deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel. W ubiegłym roku takich odpowiedzi było 28 proc. – podał w czwartek portal ISBnews.

Wskaźniki cyfryzacji

"Rezultat poniżej 2 pkt oznacza bardzo niski, nawołujący do pilnych wdrożeń, wynik. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją. W tym kontekście wzrost do poziomu 2,4 pkt napawa optymizmem" – czytamy w komunikacie poświęconemu raportowi.

– Badanie przeprowadzone zostało w szczególnym momencie – kiedy rosnąca koniunktura, napędzana powolnym wychodzeniem z pandemicznego kryzysu, została zakłócona wojną na Ukrainie. Tegoroczne wskaźniki wprost wskazują, że niepewność rynkowa wcale nie wpłynęła negatywnie na stosunek do digitalizacji. Wręcz przeciwnie – pogłębiła jedynie zainteresowanie rozwiązaniami stanowiącymi podstawy przemysłu – skomentował prezes CEO oraz dyrektor Digital Industries w Siemens Polska Maciej Zieliński, cytowany przez ISBnews.

Badanie wśród firm

Producenci twierdzą, że główne przewagi, jakie daje cyfryzacja, to wyższa wydajność, a finalnie również oszczędności dla spółki. Inwestujący w digitalizację zyskują też większe bezpieczeństwo, wyższą jakość produktu i znacznie większe możliwości wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Z kolei główną barierą dla digitalizacji firm jest brak finansowego wsparcia.

Cyfryzacja rozwija się znacznie szybciej w dużych firmach. Przedsiębiorstwa zatrudniające 150-249 pracowników istotnie częściej deklarują, że transformacja cyfrowa jest wdrażana. Z kolei mniejsze zakłady (100-149 pracowników) oraz firmy, które działają tylko w kraju, oceniają, że budżet przeznaczony na wdrożenie cyfrowej transformacji w firmie ma raczej niski priorytet.

Czytaj też:

Raport: Większość firm zamierza stworzyć hybrydowe miejsca pracyCzytaj też:

Polacy pokochali zdalną pracę. Jednoznaczne wyniki badańCzytaj też:

Badanie: Coraz więcej Polaków regularnie korzysta z internetu