Domy bez pozwolenia na budowę dostępne dla wszystkich. Rząd zapowiada gigantyczną zmianę

Przepisy prawa budowlanego, które weszły w życie od 3 stycznia br. regulują budowę wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanawiania kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy.

Ograniczenie do 70 m2 dotyczy powierzchni zabudowy domu (liczonej po obrysie parteru), a zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek taki może mieć maksymalnie dwie kondygnacje. Według poprzednich przepisów, obiekty takie projektowane mogły być wyłącznie z antresolą, a więc wprowadzona zmiana zdecydowanie zwiększa możliwości użytkowe takich budynków.

Zniesienie formalności przy budowie domu do 70 m2 to jeden z elementów Polskiego Ładu. Autorzy programu zapowiadali, że realizacja budowy małych domów mieszkalnych będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy – a jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to przede wszystkim skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy złotych dla inwestora.



Buda: Domy bez pozwolenia i bez limitu powierzchni

Jak poinformował w czwartek szef MRiT Waldemar Buda, rząd planuje wprowadzenie możliwości budowy bez pozwolenia także domów jednorodzinnych, dwukondygnacyjnych o powierzchni większej niż 70 m2, budowanych na własny użytek. Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie w roku 2023.

– Procedura budowy domów bez pozwolenia sprawdziła się, planujemy więc rozszerzenie uprawnień do budowy domów bez pozwolenia na wszystkie domy jednorodzinne bez limitu powierzchni, na własny użytek – powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

Minister poinformował o udostępnieniu bazy projektów domów jednorodzinnych do 70 m2 zabudowy, które można pobierać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) na własne cele mieszkaniowe.