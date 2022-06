Jak mocno drożeje w Polsce żywność?

Inflacja konsumencka wyniosła 13,9 proc. w ujęciu rocznym w maju 2022 r. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,7 proc. Jest to oczywiście oficjalnie podawany poziom inflacji.

"Fakt" postanowił sprawdzić, jak podrożały podstawowe produkty w zestawieniu z analogicznym okresem sprzed roku.

Drożejąca żywność

Ceny wielu podstawowych produktów wzrosły znacznie bardziej niż 20 proc. Dziennik przypomina, że mogłoby być jeszcze gorzej, gdyby nie to, że od 1 lutego obowiązuje zerowa stawka VAT na artykuły żywnościowe. Niestety rząd postanowił ją obniżyć tylko do jesieni. Wielu komentatorów politycznych i ekonomicznych przewiduje jednak, że obowiązywanie przepisów o zerowym podatku od towarów i usług zostanie w tym zakresie przedłużone.

"Fakt" pisze też, że po raz pierwszy statystycznie pensje rosły wolniej niż ceny.

Koszyk grozy

Z analizy przeprowadzonej przez dziennik wynika, że w czerwcu 2021 roku za litr oleju trzeba było zapłacić 7,29 zł. W czerwcu tego roku jest to już 12,96 zł (wzrost o 77,7 proc.). Za mleko 2 proc. płaciliśmy 2,32 zł, a obecnie zostawiamy w sklepowej kasie 3,48 zł (wzrost o 50 proc.). Z kolei cena sera żółtego "Gouda" z 2,84 zł podskoczyła do 4,21 zł (wzrost o 48,2 proc.). Jeśli chodzi o masło, to koszt 4,83 zł wzrósł do 6,63 zł (w górę o 37,3 proc.).

Nie lepiej jest z mięsem. Za filet z piersi kurczaka rok temu trzeba było zapłacić 17,59 zł, a obecnie 24,13 zł za kg (37,2 proc. w górę). Z kolei popularna polędwica Sopocka (140 g) podrożała z 3,42 zł na 4,63 zł (wzrost o 35,3 proc.). Za 400 g ryżu w maju 2021 roku trzeba było zapłacić 2,71 zł, a obecnie tylko 2,72 zł (wzrost jedynie o 0,3 proc.).

Według "Faktu" są też produkty, które potaniały. To: marchew, ziemniaki, czekolada czy mąka.

Czytaj też:

Dziambor: Na stałe obniżmy wszystkie podatkiCzytaj też:

Komisarz UE: W Europie trzeba zwiększyć produkcję zbożaCzytaj też:

"Obniżamy podatki". Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Torunia