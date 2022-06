Część Polaków ogranicza wydatki. W jakich obszarach?

Większość ankietowanych w ogóle nie wprowadziła jeszcze do swoich gospodarstw domowych oszczędności.

Z badań zrealizowanych przez IBRiS na zlecenie Rzeczpospolitej wynika natomiast, że ci, którzy podjęli już działania w tym zakresie, koncentrują się na ograniczeniu wydatków związanych bezpośrednio z paliwem, sprzętami elektronicznymi i planami urlopowymi. Przy obecnym oficjalnym poziomie inflacji – 13, 9 proc., który w odniesieniu do produktów spożywczych jest w rzeczywistości znacznie wyższy, poszukiwania oszczędności nie mogły ominąć żywności.

Na czym oszczędzamy?

Cięcia w domowych budżetach dotyczą w pierwszej kolejności paliwa. Oszczędności w obszarze, m.in. poprzez rezygnację z używania samochodu, szuka aż 40 proc. pytanych.

33,6 proc. uczestników badania IBRIS przyznało z kolei, że ograniczyło zakupy elektroniki i sprzętu AGD.

31,2 proc. respondentów IBRiS oznajmiło, że kupuje mniejsze ilości artykułów spożywczych, a ponad 15 proc. wskazało ponadto, że poszukuje oszczędności na produktach niższej jakości.

Redukcję wydatków związanych z urlopem zadeklarowało 30,3 proc. ankietowanych.

Bardzo poszukiwane są promocje. 28 proc. wskazało, że szuka okazji. W tym kontekście chodzi przede wszystkim o żywność i ubrania.

26,3 proc. badanych przyznało, że zamierza ograniczać zużycie energii.

Ceny żywności

Tymczasem w badaniu, którego wyniki opublikował w sobotę "Fakt", sprawdzono, jak podrożały podstawowe produkty w zestawieniu z analogicznym okresem sprzed roku.

Z analizy przeprowadzonej przez dziennik wynika, że w czerwcu 2021 roku za litr oleju trzeba było zapłacić 7,29 zł. W czerwcu tego roku jest to już 12,96 zł (wzrost o 77,7 proc.). Za mleko 2 proc. płaciliśmy 2,32 zł, a obecnie zostawiamy w sklepowej kasie 3,48 zł (wzrost o 50 proc.). Z kolei cena sera żółtego "Gouda" z 2,84 zł podskoczyła do 4,21 zł (wzrost o 48,2 proc.). Jeśli chodzi o masło, to koszt 4,83 zł wzrósł do 6,63 zł (w górę o 37,3 proc.).

Nie lepiej jest z mięsem. Za filet z piersi kurczaka rok temu trzeba było zapłacić 17,59 zł, a obecnie 24,13 zł za kg (37,2 proc. w górę). Z kolei popularna polędwica Sopocka (140 g) podrożała z 3,42 zł na 4,63 zł (wzrost o 35,3 proc.). Za 400 g ryżu w maju 2021 roku trzeba było zapłacić 2,71 zł, a obecnie tylko 2,72 zł (wzrost jedynie o 0,3 proc.).

Według "Faktu" są też produkty, które potaniały. To: marchew, ziemniaki, czekolada czy mąka.

