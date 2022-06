Premier otworzył Światowe Forum Miejskie. Mówił o zrównoważonym rozwoju

Szef polskiego rządu otworzył w poniedziałek jedenastą edycję wydarzenia. Światowe Forum Miejskie to – jak piszą jego twórcy – "prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast".

W tym roku odbywa się pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" i potrwa od 26 do 30 czerwca.

Morawiecki na Światowym Forum Miejskim

Premier Morawiecki rozpoczął swoje wystąpienie konstatacją, że bez wątpliwości żyjemy w czasach przełomu. Zwrócił w tym kontekście uwagę na dwa lata "pandemii".

– Dwa lata pandemii pokazały że musimy na nowo zdefiniować życie w wielkich skupiskach miejskich, życie w wielu państwach. To właśnie miasta były u zarania naszych dziejów, naszej cywilizacji głównym impulsem rozwoju. Ale też w miastach po raz pierwszy pojawiły się w minionych wiekach właśnie wielkie epidemie. To pokazuje, że mimo zmieniających się czasów mamy dziś do czynienia z wyzwaniami, których ślady dostrzegamy w przeszłości – powiedział.

Następnie nawiązał do wojny toczącej się na Ukrainie. – Napaść rosyjska, barbarzyńska i zniszczone miasta, doszczętnie miasta pokazują, że te wyzwania także muszą dzisiaj być przedmiotem naszej refleksji, jeśli chcemy autentycznie odpowiadać na potrzeby i wyzwania dzisiejszych czasów – powiedział premier.

twitter

Zrównoważony rozwój

Przypomniał, że Polska nie miała możliwości rozwijać się w dobie rewolucji przemysłowej, ponieważ była pod zaborami. Polskie miasta nie mogły się przez to rozwinąć tak, jak zachód.

– Dziś Warszawa jest odbudowana, tętni życiem i jest świadectwem dynamicznego rozwoju Polski. Ale także Katowice i ten region, w którym się spotykamy, to miasto, które było zbudowane w oparciu o założenia pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej, eksploatowane do granic możliwości. Dziś odbudowywane jest, można rzec, i tworzone są tutaj możliwości rozwoju jakich wcześniej nie było z poszanowaniem środowiska naturalnego, aspiracji młodych ludzi, miasto kultury, technologii. Tak chcemy właśnie transformować polskie miasta – stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

– W całym świecie mamy ogromną liczbę wielkich aglomeracji. W samej Afryce kilka miast, które przekraczają milion 5 milionów mieszkańców. Kair 20 mln mieszkańców. To są gigantyczne metropolie. Na całym świecie musimy znajdować odpowiedź na wyzwania współczesności. Dawniej ludzie migrowali do miast za pracą. I dziś w wielu regionach świata migrują za pracą. Ale mamy do czynienia z gigantycznymi nierównościami – zaznaczył.

Jak dodał, jest to jedno z podstawowych założeń pracy w Polsce. – Aby te nierówności zmniejszać, minimalizować ich wpływ na rzeczywistość. W jednych krajach tworzone są śmiałe plany lotów na Marsa, a w innych mamy ogromny niedostatek, biedę i głód. Jeśli z tym sobie nie poradzimy, nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju – powiedział premier Morawiecki.

Czytaj też:

Bogaci będą nieśmiertelni. Doradca z Davos rozwija skrzydłaCzytaj też:

Wirtualna rzeczywistość. Schwab i Zuckerbeg połączą siły?