Nadzór nad CPK. Podpisano nowelizację ustawy

Celem projektu jest przeniesienie zadań pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego z działu administracji rządowej "Transport" do działu "Rozwój regionalny" – podała Kancelaria Prezydenta RP, cytowana w środę przez portal ISBnews.

CPK. Nowelizacja ustawy

"Celem ustawy jest modyfikacja struktury administracji rządowej w sposób zapewniający realizację zadań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania" – czytamy w komunikacie w tej sprawie. Podstawowa zmiana wprowadzana ustawą z dnia 12 maja 2022 roku polega na przeniesieniu zadań związanych z budową CPK z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw transportu do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Uzasadnieniem takiego przeniesienia jest wpływ CPK na stosunki gospodarcze i społeczne w rejonie objętym oddziaływaniem przyszłego lotniska (inwestycje kolejowe, powstanie obiektów targowo-kongresowych, obiektów konferencyjnych i biurowych). Proces realizacji poszczególnych inwestycji wymaga wczesnego opracowania strategii rozwoju regionu, jak i koordynacji poszczególnych działań projektowych.

W związku z dokonywaną modyfikacją, następuje przeniesienie zadań pełnomocnika do spraw CPK z działu administracji rządowej "Transport" do działu "Rozwój regionalny". Ponadto, pełnomocnikowi do spraw Portu przekazuje się nadzór nad Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze. Ustawa ma co do zasady wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Proces inwestycyjny

21 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozwiązanie to spowoduje integrację Polskich Portów Lotniczych (PPL) z CPK poprzez skupienie w jednym podmiocie kompetencji i odpowiedzialności dotyczących planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową.

