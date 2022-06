Inflacja w Polsce. Belka wskazał, ile wyniesie jej szczyt

Inflacja w Polsce w maju 2022 roku wyniosła w ujęciu rocznym 13,9 procent - podał niedawno Główny Urząd Statystyczny. Według większości analityków, cen w kraju będą jeszcze rosły. W podobnym tonie wypowiedział się Marek Belka, europoseł i były prezes NBP.

– Według mnie inflacja jeszcze trochę nam się podwyższy. Myślę, że szczyt inflacyjny będzie w granicach 18 procent – powiedział na antenie TVN24 w programie "Rozmowa Piaseckiego". Zdaniem Belki, szczyt inflacji nastąpi we wrześniu.

Spowolnienie gospodarcze

Jak wskazał polityk lewicy, po wrześniowym szczycie czekają nas dwa zjawiska. Pierwsze to spowolnienie gospodarcze, które "nieuchronnie nadchodzi". Drugie - stabilizacja cen gazu i ropy.

– Po drugie, potencjał wzrostowy cen ropy i gazu powoli się wyczerpuje. Gaz i ropa pozostaną bardzo drogie, ale już nie będą dalej drożeć – przewiduje europoseł.

Belka wskazał, że "od dłuższego czasu zaczynamy osiągać takie tempo wzrostu gospodarczego, które nie jest do utrzymania w dłuższym terminie". Dodał także, że przekłada się na to "brak surowców, brak części zamiennych, brak ludzi do pracy". Europoseł nie spodziewa się jednak recesji.

– Polski eksport jest jednym z najbardziej zdywersyfikowanych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że jesteśmy stosunkowo mało wrażliwi na wstrząsy zewnętrzne – ocenił.

Kłopoty opozycji

Belka wskazał także, że jeśli opozycji uda się w przyszłym roku przejąć władzę, to czeka ją bardzo trudne zadanie powiedzenia ludziom, że trzeba "zacisnąć pasa".

Zdaniem europosła "polityk, który będzie obiecywał lepsze życie dzieciom i wnukom już jest na straconej pozycji". – Raczej trzeba ludziom powiedzieć, że poprawa nastąpi w ciągu dwóch, trzech lat i ona ma szansę nastąpić – dodał.

