Wielka Brytania może odciąć Europę od gazu. Firmy apelują do Londynu

Jeżeli Wielkiej Brytanii zagrozi dotkliwy niedobór energii Londyn wstrzyma dostawy gazu przed interkonektor łączący wyspiarski kraj z Belgią i Holandią – informuje "Financial Times".

Europejskie firmy gazowe apelują jednak, by Londyn nie decydował się na takie drastyczne działania i współpracował z Unią Europejską. Podkreślają, że odcięcie dostaw może ostatecznie uderzyć w samych Brytyjczyków.

Odcięcie Europy to nie jedyne scenariusze rozważane przez Londyn. Inny pomysł dotyczy wstrzymanie dostaw surowca do przedsiębiorstw przemysłowych oraz zachęcanie gospodarstw domowych do zredukowania konsumpcji energii.

W oficjalnych komunikatach brytyjskie władze zapewniają, że kryzys energetyczny jest niezwykle mało prawdopodobny. Sam Londyn nie jest uzależniony od rosyjskich dostaw, jednak brytyjski rynek jest ściśle powiązany z europejskim.

Limity na rosyjską energię

Wicekanclerz Niemiec poparł propozycję Stanów Zjednoczonych zakładającą dążenie do wprowadzenia limitu cenowego na import rosyjskiej energii, pod warunkiem, że weźmie w nim udział wystarczająca liczba krajów.

Habeck przyznał, że gwałtownie rosnące ceny energii są „ciężkim obciążeniem dla konsumentów i przemysłu” i poprosił przemysł i konsumentów o oszczędzanie gazu w celu przygotowania się do zimy. – Musimy zmniejszyć zużycie i potrzebujemy większej pojemności. To, że gaz stanie się droższy jest nieuniknione. Ekspansja energii odnawialnej musi teraz przebiegać szybko – dodał.

Sankcje na Rosję

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym, zachodnie sankcje na rosyjską ropę i gaz przyczyniły się do wzrostu cen energii. Swój udział w podwyżkach miały także działania Rosji na początku roku, które doprowadziły do zmniejszenia podaży błękitnego paliwa.

Wyścig o odejście od rosyjskiego gazu ziemnego w Europie i obniżenie cen benzyny w Stanach Zjednoczonych zaburzył zobowiązania klimatyczne tych krajów.

Po tym, jak UE zadeklarowała przyspieszone przejście na czystą energię w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, poszczególne kraje europejskie – w tym Niemcy i Wielka Brytania – przechodzą z powrotem na węgiel, aby zastąpić wolumen utracony przez gaz. Niemcy również szukają w Afryce nowych dostaw gazu.

