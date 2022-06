Ardanowski: Trzeba utrzymywać energię konwencjonalną

Były minister rolnictwa w rządzie PiS, a obecnie przewodniczący ds. Rady i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. wypowiedział się na antenie "Radia Maryja".

Wojna pokazała, jak cenna jest własna żywność

Jego zdaniem Unia Europejska popełniła olbrzymi błąd forsując transformację energetyczną w oparciu o rosyjskie surowce. Dopiero wybuch wojny na Ukrainie pokazał skalę uzależnienia głównych rozgrywających w polityce europejskiej od węglowodorów z Rosji. Ardanowski wskazuje w tym kontekście, że Putin wykorzystał bezmyślną politykę klimatyczną brukselskich radykałów.

To samo dotyczy żywności z Ukrainy, od których stopniowo uzależniała się coraz większa liczba krajów. – Wojna pokazała, jak cenna jest żywność, jak płytkie są zaopatrzenia w żywność na świecie. Wypada jeden kraj i nagle kilkaset milionów ludzi na świecie dodatkowo głoduje. Myślę, że Rosjanie również to wkalkulowali w efekty wojny. Chcieli przejąć zasoby Ukrainy bez zniszczeń po to, aby zbożem ukraińskim – czy żywnością z Ukrainy – realizować swoją mocarstwową politykę na świecie – tłumaczył Ardanowski.

Ardanowski ostrzega przed Fit for 55

Polityk odniósł się także do nachalnego namawiania Polaków do stawiania na tak zwane "czyste" technologie. Ocenił, że są to gry cyniczne, ponieważ technologie te są niestabilne i mało wydajne, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego w dobie kryzysu. Jak dodał, to ich produkcji i tak "trzeba zastosować całkiem brudną energię", której koszty poniosą kraje poza granicami UE. – Bogata Europa jest szczęśliwa, gdyż nie robi tego u siebie (…). Robi się to w Wietnamie, w Chinach, czyli tam, gdzie nikt się specjalnie o zanieczyszczenie środowiska nie martwi – zwraca uwagę.

Władze Unii Europejskiej starają się wymusić na państwach członkowskich, by bazowały na odnawialnych źródłach energii, ale w sytuacji wojny na Ukrainie okazuje się, że dochodzi do powrotu wykorzystania energii węglowej.

– Trzeba utrzymywać energię konwencjonalną. Najlepszym przykładem są Niemcy: wszystkich łajali i pouczali, że trzeba odchodzić od węgla. Nagle się okazuje, że niemiecki minister energii zapowiada uruchamianie kopalń, w tym również węgla brunatnego – i to czynią. A nam niedawno kazali zamykać kopalnie i elektrownie w Turowie. Kraje są przymuszone do powrotu do realności – zaznaczył.

W jego ocenie realizacja założeń programu Fit for 55 przyczyni się do przekształcenia Europy ze stabilnego i bezpiecznego eksportera żywności, w uzależnionego od produktów z krajów Ameryki Południowej importera. Co więcej, klimatyczna polityka skutkować będzie zniszczeniem europejskiego rolnictwa, wobec czego już protestują rolnicy np. w Holandii.

