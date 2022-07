Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Podpis prezydenta

Nowela zawiera pierwszy pakiet rozwiązań systemowych dotyczących szkoleń językowych dla bezrobotnych oraz regulacje doprecyzowujące składanie wniosków i obsługę świadczeń dla Ukraińców – poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na którą w piątek powołał się ISBnews.

Nowelizacja została już opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie.

Najważniejsze zmiany

Do najważniejszych zmian wprowadzanych tą ustawą należy zaliczyć: wyłączenie obok obywateli Polski również innych obywateli Unii Europejskiej z grupy osób, które mogą zostać objęte regulacjami ustawy; dostosowanie przepisów ustawy do sytuacji, w której bezpośredni wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy nie jest już konieczny dla objęcia obywatela Ukrainy przepisami ustawy. Nowelizacja zakłada także m.in.: wskazanie Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu właściwego pełniącego funkcję krajowego punktu kontaktowego do celów wymiany informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej; rozszerzenie katalogu podmiotów posiadających dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL, o wojewodów; rozszerzenie uprawnienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do przyjęcia w formie darowizny, przechowywania i wydania oraz wywozu na terytorium Ukrainy obok produktów leczniczych także wyrobów medycznych.

Ponadto, ustawa wprowadza zmiany w zakresie warunków techniczno­-budowlanych budynków wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zamieszkania obywateli Ukrainy. Przedłużono termin tymczasowego wykorzystania na potrzeby zamieszkania zbiorowego oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-­­budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-­­sanitarnych dla tego budynku. Rozwiązania będą obowiązywać do 31 sierpnia 2023 roku.

Czytaj też:

Prezydent Duda: Rosja jest największym zagrożeniem dla państw NATO