Shell uruchomi w tym roku stację LNG. Gdzie?

Obecnie sieć liczy pięć placówek. Oprócz Wrześni, w 2023 roku koncern powiększy się o kolejny podmiot – w Gliwicach.

Informację przekazał ISBnews prezes Shell Polska Piotr Kuberka.

Stacja LNG we Wrześni

– W budowie jest jedna stacja we Wrześni, którą planujemy uruchomić jeszcze w tym roku. Kolejna powstanie już w roku 2023. Dzięki temu nasza polska sieć stacji LNG wzrośnie do siedmiu punktów – powiedział Kuberka. Shell korzysta też już z ciężarówek LNG do transportu paliw na swoje stacje. Dwie pierwsze cysterny jeżdżą na południu Polski. Według prezesa spółki, następny krok to bio-LNG, choć tu na razie nie ma konkretnych planów dotyczących polskiego rynku, w przeciwieństwie do takich krajów, jak Niemcy czy Holandia. – To jednak przejście z produktu niskoemisyjnego na zeroemisyjny albo nawet o ujemnej emisyjności, więc z pewnością będzie to naturalny kierunek rozwoju. Będziemy przyglądać się, kiedy tego typu rozwiązania będzie można zastosować również w naszym kraju –stwierdził Kuberka.

W jego ocenie popyt na LNG na polskich stacjach ze strony transportu rośnie dość dynamicznie, mimo że ostatnie wzrosty cen gazu ziemnego spowodowały, iż nie jest on już tak konkurencyjny cenowo w porównaniu do diesla. – Długofalowo w rozwoju tego rynku wiele zależeć będzie od rządowego wsparcia dla firm transportowych, aby zakup i eksploatacja pojazdów ciężarowych zasilanych LNG mogły być konkurencyjne względem tradycyjnego napędu spalinowego – oznajmił. Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest obecny od 1992 roku i jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw (na koniec 2021 roku firma zarządzała siecią 437 stacji). Pod koniec lutego tego roku koncern podjął decyzję o rezygnacji ze wspólnych przedsięwzięć z rosyjskim Gazpromem.

