Wzrost cen nieruchomości. Nowe dane

Chociaż w żadnym mieście wojewódzkim stawka za m2 mieszkania z rynku wtórnego nie spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału, to jednak stabilizacja w wielu lokalizacjach jest już zauważalna, podkreśla firma.

Sytuacja na rynku nieruchomości

– Porównując kwartał do kwartału, aż w 12 miastach wojewódzkich wzrost średniej ceny ofertowej za metr kwadratowy wynosił tylko 1-2 proc. Można więc tam mówić o pewnym uspokojeniu nastrojów, ponieważ wcześniej ceny w wielu tych miastach rosły znacznie dynamiczniej, często o 5-8 proc. w relacji kwartał do kwartału – powiedziała Alicja Palińska z działu analiz, cytowana w komunikacie.

Największy kwartalny wzrost średniej ceny ofertowej zanotowano w Gdańsku (+4,8 proc. do poziomu 11,9 tys. zł/m2), Gorzowie Wielkopolskim (+4,7 proc. do poziomu 6 tys. zł/m2) oraz Warszawie (+3,9 proc. do poziomu 13,9 tys. zł/m2).

Porównując natomiast II kw. 2022 do II kw. 2021, największy wzrost cen mieszkań nastąpił w Gorzowie Wielkopolskim (+23,1 proc.), Zielonej Górze (+22,8 proc.), Białymstoku (+20 proc.) oraz Kielcach (+17 proc.), dodano.

Mniejszy popyt na mieszkania

Firma ocenia, że ostre hamowanie na rynku kredytów hipotecznych, rosnąca inflacja i niepokoje związane z wojną w Ukrainie wyraźnie ostudziły popyt na nieruchomości z rynku wtórnego. W II kwartale 2022 r. zainteresowanie ofertami sprzedaży mieszkań z drugiej ręki na Nieruchomosci-online.pl (wyrażane liczbą kontaktów z ogłoszeniodawcami) było o ponad 30 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Analizując segment mieszkań z rynku wtórnego, warto również odnotować pewną ciekawostkę. Porównując kwartał do kwartału, po raz pierwszy od dawna nie zaobserwowano wzrostu cen w tak prestiżowych lokalizacjach turystycznych, jak Sopot, Wisła czy Szczyrk" – czytamy także.

Raport Nieruchomosci-online.pl pokazuje też, że zdecydowanie bardziej od cen mieszkań rosną obecnie ceny domów. Wprawdzie w Lublinie i Łodzi średnia cena spadła w porównaniu do I kwartału br., a w Krakowie, Bydgoszczy i Opolu ustabilizowała się, to jednak w wielu innych stolicach regionów wzrosty były już wyraźne. Rekordzistami są tutaj Zielona Góra (+ proc. do poziomu 6 tys. zł/m2), Toruń (+11,3 proc. do poziomu 5,6 tys. zł/m2) oraz Wrocław (+12,6 proc. do poziomu 9 tys. zł/m2). W porównaniu do tych dużych wartości 3-procentowy wzrost średniej ceny w Warszawie jest więc stosunkowo niewielki.

Największy wzrost cen domów w ujęciu rok do roku zaobserwowano natomiast w Białymstoku (+42,8 proc.), Gorzowie Wlkp. (+38,8 proc.), Rzeszowie (+36,8 proc.) oraz Wrocławiu (+32,6 proc.), wymieniono.