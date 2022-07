Rośnie wartość polsko-niemieckiej wymiany handlowej

Taką informację podała Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki. Komisja wskazała, że pomimo skrajnie trudnej sytuacji niemiecki handel z większością krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej wciąż trzyma się mocno

Duży wzrost wymiany odnotowano z dwoma najważniejszymi partnerami w regionie: Polską i Czechami – opisuje "Deutsche Welle". I tak w maju br. wartość wymiany handlowej z Polską wzrosła o 16,2 procent w porównaniu do maja 2021 roku, zaś w przypadku Czech wzrost wyniósł aż 25,6 procent.

Dwustronna wymiana handlowa z 29 państwami regionu wzrosła o 15,8 procent w porównaniu do maja 2021 roku i osiągnęła wartość 47,4 mld euro. "Tym samym nasze bliskie więzi gospodarcze z Europą Środkową nadal wspierają koniunkturę w Niemczech" – podkreśliła w komunikacie komisja.

Jak wojna na Ukrainie wpływa na niemiecką wymianę handlową

Według najnowszych danych niemiecki eksport do całego regionu wzrósł w maju o 7,4 procent rok do roku, a import – o 24,6 procent. Z kolei w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2022 roku wymiana handlowa Niemiec z Europą Środową i Wschodniej wzrosła o 12,6 procent, do 229 mld euro.

"Zgodnie z oczekiwaniami znaczne osłabienie odnotowano w handlu z Ukrainą, Rosją i Białorusią. Wymiana z Ukrainą spadła w maju o 12,3 procent, przy czym było to spowodowane przede wszystkim 20-procentowym spadkiem niemieckiego eksportu do tego kraju. Pozytywne jest natomiast to, że niemiecki import z Ukrainy był pomimo wojny stabilny w porównaniu do maja 2021 roku. Świadczy to o tym, ze ukraińska gospodarka w dużej mierze nadal jest w stanie realizować dostawy. Produkujące na miejscu niemieckie firmy dokładają największych starań, aby podtrzymać działalność" – wskazuje Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki.

Z kolei niemiecki eksport do Rosji załamał się w maju o 50 procent. W ciągu roku Rosja spadła w zestawieniu rynków zbytu dla niemieckiego eksportu z 14. na 25. pozycję. Wartość importu z Rosji wzrosła w ciągu roku o ponad 33 procent, co związane jest z wysokimi cenami energii, bo ilość sprowadzanej z Rosji ropy i gazu spada.

