Müller: Nie ma decyzji o likwidacji tzw. podatku Belki

Müller został zapytany, czy czeka spokojnie na spodziewaną na czwartek w związku z posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej podwyżkę stóp procentowych.

Rzecznik rządu podkreślił, że każda podwyżka stóp procentowych budzi niepokój nie tylko o osób, które mają kredyty hipoteczne, ale także u innych, które korzystają z instrumentów kredytowych, na przykład przedsiębiorców.

Pomoc dla posiadaczy złotówkowych kredytów hipotecznych

Wyjściem naprzeciw ma być narzędzie w postaci "wakacji kredytowych". – Czyli każda osoba, która ma kredyt hipoteczny, może ten kredyt zawiesić – powiedział.

Ustawą zakładającą możliwość wprowadzenia "wakacji kredytowych" zajmuje się obecnie parlament.

Rzecznik rządu podkreślał, że dla osób, które np. straciły pracę są też inne instrumenty dopłat: – Problem dotyczy zawsze zdefiniowania progu, bo jak by pan zdefiniował próg finansowy, dochodowy, dla osób, którym nagle rata kredytu podniosła się powiedzmy o 1500 zł miesięcznie.

Piotr Müller zaznaczył też, że tworzone są teraz programy, które będą zachęcały do stałych stóp procentowych, bo tak jest na Zachodzie. – I faktycznie na przyszłość portfolio kredytów powinno być budowane raczej na stałych stopach procentowych, co powodowałoby mniejsze ryzyko – dodał.

Müller o "podatku Belki"

Zapytany, czy rząd myśli o likwidacji tzw. podatku Belki, rzecznik rządu odpowiedział, że "w tej chwili takiej decyzji nie mamy". – Zdecydowaliśmy się na obniżkę podatku dochodowego, (...) i na tarczę inflacyjną, to jest obniżenie VAT na żywność z 5 do zera proc., na paliwo z 23 do 8 proc. – wyjaśnił. Rzecznik rządu zaznaczył, że stworzono też specjalne instrumenty w ramach obligacji Skarbu Państwa, które również są atrakcyjne dla obywateli.

– A druga rzecz – zawsze jest wybór. Jeśli do budżetu państwa wpływają środki finansowe z określonego podatku, to one zasilają budżet, jeżeli przestają zasilać budżet, to albo się ogranicza wydatki, albo w innym miejscu podwyższa podatki, bo bilans musi pozostać podobny – dodał.

