"Powyżej oczekiwań". Władze Ukrainy podały szacunki dotyczące zbiorów zboża

Ukraina spodziewa się zebrać co najmniej 50 milionów ton zboża w 2022 roku – znacznie poniżej 85 milionów ton, które wyprodukowała w rok wcześniej, ale wciąż powyżej oczekiwań, powiedział Taras Wysocki, pierwszy wiceminister ds. Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy.

– Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i trudności kampanii siewnej i logistykę w czasie wojny, spodziewamy się, że zbiory nie będą takie złe — wyższe niż średnia z ostatnich pięciu lat. Co najmniej 50 ton zboża, może więcej. To zależy od zbiorów kukurydzy, których wyniki zobaczymy w październiku – powiedział Wysocki.

Wysocki mówił dalej, że Ukraina będzie musiała wyeksportować przynajmniej część tego zboża.

– Mamy zużycie wewnętrzne poniżej 20 milionów ton, co oznacza, że co najmniej 30 milionów ton zbiorów trzeba będzie wyeksportować – powiedział i dodał: „W marcu wyeksportowano 350 000 ton produktów rolnych, a w kwietniu 1 000 000 ton. Teraz, w czerwcu, było to 2 100 000 ton. Oznacza to, że nasze alternatywne sposoby logistyki, z wyłączeniem portów czarnomorskich, wzrosły”.

Urzędnik powiedział również, że pszenica będzie miała jakość spożywczą, co oznacza, że będzie mogła być wykorzystywana do produkcji chleba i ponownego zasiewu.

Zełenski ostrzega

W poniedziałek prezydent Ukrainy ostrzegł przed poważnymi konsekwencjami kryzysu żywnościowego wywołanego przez Władimira Putina.

Jeśli kraj nadal będzie zmagał się z rosyjską blokadą eksportu, to do jesieni na Ukrainie może utknąć nawet 60 milionów ton zboża, powiedział w poniedziałek w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski.

– 22 miliony ton [zboża - przyp. red.] jest teraz zablokowanych – powiedział Zełenski. – Jesienią spodziewamy się również zablokowania około 60 milionów ton. Wtedy będziemy w naprawdę trudnej, bardzo trudnej sytuacji – dodał ukraiński przywódca.

Czytaj też:

Baerbock: Rosja przetrzymuje cały świat jako zakładnikaCzytaj też:

"Świat musi zapłacić wysoką cenę za wojnę". Pesymistyczne prognozy OECDCzytaj też:

"Europejczycy nie wysłuchali naszych pilnych próśb". Putin: Ostrzegaliśmy przed tym