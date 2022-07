PE chce, aby "zrównoważone" paliwo stanowiło 85 proc. całego paliwa lotniczego w 2050 r.

Parlament Europejski proponuje, aby zrównoważone paliwo czyli zużyty olej, paliwo syntetyczne czy wodór były dostarczane jako paliwo lotnicze od 2025 r., tak, by ich wykorzystanie przez samoloty stanowiło 85% ogółu paliwa w 2050 roku, poinformował Parlament. Komisja Europejska proponowała 63%.

Parlament przyjął stanowisko w sprawie nowego projektu przepisów UE mających na celu zwiększenie wykorzystania zrównoważonych paliw przez samoloty w UE, aby ograniczyć emisje z lotnictwa i zapewnić neutralność klimatyczną do 2050 roku.

"Dostawcy powinni zacząć dostarczać zrównoważone paliwo od 2025, tak aby do 2050 roku stanowiło ono 85% całego paliwa lotniczego w portach lotniczych UE. Zużyty olej, paliwo syntetyczne, a nawet wodór powinny stopniowo stawać się normą jako paliwo lotnicze, pomagając UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku" – czytamy w komunikacie.

PE zwiększa limity proponowane przez KE

Eurodeputowani zwiększyli proponowany przez Komisję minimalny udział zrównoważonego paliwa lotniczego, które powinno być dostępne na lotniskach UE. W ocenie PE od 2025 roku udział ten powinien wynosić 2%, wzrastając do 37% w 2040 i 85% do 2050 roku, z uwzględnieniem potencjału energii elektrycznej i wodoru w całej ofercie paliwowej (Komisja proponowała 32% na 2040 r. i 63% na 2050 r.).

Parlament Europejski zmienił też proponowaną definicję zrównoważonego paliwa lotniczego – termin ten obejmuje paliwa syntetyczne lub niektóre biopaliwa produkowane z pozostałości rolnych lub leśnych, alg, bioodpadów lub zużytego oleju kuchennego.

Eurodeputowani uwzględnili w swojej definicji paliwa węglowe pochodzące z recyklingu, produkowane z gazów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów, a także ze spalin pochodzących z procesów produkcyjnych w instalacjach przemysłowych.

Zaproponowali również, aby niektóre biopaliwa, produkowane z tłuszczów zwierzęcych lub destylatów, mogły być włączone do mieszanki paliw lotniczych na określony czas (do 2034 roku). Wykluczyli jednak paliwa oparte na roślinach pastewnych i spożywczych oraz te pochodzące z oleju palmowego i sojowego, ponieważ – jak podali – nie spełniają one kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Uwzględnili również odnawialną energię elektryczną i wodór jako część zrównoważonego miksu paliwowego, ponieważ obie są obiecującymi technologiami, które mogłyby stopniowo przyczynić się do dekarbonizacji transportu lotniczego, podano także.

Zgodnie z projektem przepisów, lotniska w UE powinny ułatwiać operatorom dostęp do zrównoważonych paliw lotniczych, w tym z infrastrukturą do tankowania wodoru i ładowania elektrycznego.

Jak przyspieszyć dekarbonizację?

Europarlament zaproponował utworzenie Funduszu Zrównoważonego Lotnictwa na lata 2023-2050 w celu przyspieszenia dekarbonizacji sektora lotniczego i wspierania inwestycji w zrównoważone paliwa lotnicze, innowacyjne technologie napędu samolotów oraz badania nad nowymi silnikami. Fundusz byłby zasilany karami nakładanymi w związku z egzekwowaniem tych przepisów.

Aby dalej promować dekarbonizację sektora lotniczego i informować społeczeństwo o bardziej ekologicznym lotnictwie, posłowie zlecili Komisji opracowanie do 2024 roku unijnego systemu oznakowania efektywności środowiskowej samolotów, operatorów i lotów komercyjnych.

Mandat negocjacyjny dla PE został przyjęty 334 głosami do 95, przy 153 głosach wstrzymujących się. Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi.