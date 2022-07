PGNiG podpisało nowe umowy gazowe warte 13,4 mld zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło aneksy z pięcioma spółkami z Grupy Azoty, tj.: Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol do umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego z 13 kwietnia 2016 r.

"W wyniku zawarcia aneksów PGNiG pozostanie strategicznym dostawcą paliwa gazowego do wyżej wymienionych spółek z Grupy Azoty do 30 września 2023 roku. (…) Całkowita wartość ww. aneksów w odniesieniu do okresu przedłużenia kontraktów indywidualnych szacowana jest na kwotę 13,4 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w zawartych kontraktach indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu" – czytamy w komunikacie spółki.

PGNiG i Azoty, czyli polscy giganci

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

Czytaj też:

PGNiG zainwestuje 700 mln zł w dwie największe kopalnie ropy i gazu w Polsce