Winnicki: Ten rząd nie ma zielonego pojęcia o polityce gospodarczej

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę referencyjną do 6,50 proc. z 6 proc. – podał bank centralny. Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 75 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. Dzisiejsza podwyżka jest dziesiątą z rzędu.

Działanie to jest konieczne, jeżeli polityka monetarna państwa ma się przyczynić do zwalczenia inflacji.

Winnicki: Centrolewica wspiera PiS

Tematowi temu była poświęcona piątkowa konferencja prasowa Konfederacji. Głos zabrał m.in. prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki

Na początku wypowiedzi poseł odniósł się do zaskakujących słów prezydenta Dudy, który zwracając się do mieszkańców Lipska, powiedział, aby ci "trochę zacisnęli zęby, żeby byli optymistami".

– Pan prezydent Duda był łaskaw powiedzieć, żeby Polacy byli optymistami i zacisnęli zęby. Otóż Konfederacja wzywa do tego, żeby Polacy byli realistami. A realia wyglądają tak, że ten rząd nie ma zielonego pojęcia o polityce gospodarczej. Cała klasa polityczna poza Konfederacją, brnęła w zadłużanie, drogie kredyty, dług publiczny i w szalejące wzrosty cen od 2020 roku. PiS realizował tą fatalną politykę gospodarczą przy pełnym poparciu centrolewicowej opozycji.

Winnicki: Przegłosujcie projekty Konfederacji

Winnicki apelował, by rząd przy pomocy większości sejmowej przegłosował projekty ustaw proponowanych przez Konfederację: Tani węgiel, Tanie paliwo, Tani prąd. – Przegłosujcie to dla dobra Polaków. To jest nasz wspólny interes. A jeśli nie jesteście w stanie tego zrobić, obniżać kosztów życia, zapanować nad tym, co się dzieje, to rozpiszcie wybory – powiedział Winnicki.

Jak dodał, zupełnie inna, realistyczna polityka jest możliwa. – Polacy nie muszą zaciskać zębów. (...) Mogą żyć normalnie przy odpowiednio skonstruowanej polityce ekonomicznej, podatkowej – ocenił jeden z liderów Konfederacji.

