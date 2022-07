"Listę nazwisk prześlę prezesowi Kaczyńskiemu". Tusk zaprezentował teczkę

Lider Platformy Obywatelskiej wystąpił na terenie jednego z przedsiębiorstw transportowych. Skoncentrował się w swoim wystąpieniu na kwestii szalejącej inflacji, szczególnie w kontekście rosnących cen energii i paliw. Inflacja sięga już 15,6 proc., NBP musiał po raz kolejny podnieść stopę procentową. Tusk mówił o dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazły się polskie firmy transportowe.

Teczka Tuska

W pewnym momencie były premier zaprezentował teczkę. Zaznaczył, że nie dotyczy ona tematów transportowych, o których mówił, jednak ściśle wiąże się z tym, o czym "ostatnio jest głośno w Polsce". Lista zawiera listę nazwisk działaczy PiS z zachodniopomorskiego.

– Listę nazwisk z tej teczki prześlę prezesowi Kaczyńskiemu. Kiedy zwróciliśmy uwagę, że większość Polaków załamuje ręce, biorąc pod uwagę inflację, wszystkie aspekty drożyzny i niepewność co do przyszłości i strach przed recesją, to istnieje bardzo duża grupa ludzi, którzy naprawdę mają powód do radości i satysfakcji i to są głównie politycy, działacze PiS-u i radni PiS-u, którzy zalęgli się w różnych spółkach, przedsiębiorstwach pod kontrolą polityczną i oni rzeczywiście nie mają się czym martwić – powiedział Tusk.

"Kaczyński powiedział, że się przyjrzy"

– Pan Kaczyński kiedy powiedziałem, że znamy przecież dziesiątki i setki nazwisk działaczy, powiedział że się temu przyjrzy, więc dam tutaj teraz pakiet nazwisk z zachodniopomorskiego radnych, byłych radnych, kandydatów do Sejmu, doradców prezesa NBP, którzy tu, w zachodniopomorskim stali się de facto w ostatnich latach milionerami dzięki niezwykłej sprawności partii politycznej, która w Polsce rządzi i daje swoim aktywistom możliwości zarabiania naprawdę bardzo dużych pieniędzy – mówił dalej.

– I oni prawdopodobnie drożyzną rzeczywiście się nie przejmują. Oni zgodnie z tym, co prezydent Duda zaproponował, mogą patrzyć z optymizmem w przyszłość i nie muszą zaciskać zębów. Raczej będą szczerzyć zęby zęby w uśmiechu kiedy będziemy mówili o tym, co tak naprawdę ludzi w najbliższych miesiącach czeka – podkreślił lider PO.

Czytaj też:

Rząd szykuje nowy podatekCzytaj też:

Decyzja RPP zaskoczyła część ekonomistów. Jest komunikat