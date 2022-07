Protesty na Sri Lance. Media: Prezydent odeskortowany "w bezpieczne miejsce"

Jak przekazała w sobotę Agencja Bloomberga, prezydent tego kraju miał zostać odeskortowany ze swojej rezydencji do "bezpiecznego miejsca". Demonstranci mieli przedrzeć się przez zapory i wedrzeć się na teren prezydenckiej posiadłości.

Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną są to jedynie doniesienia medialne, które nie zostały potwierdzone przez oficjalne służby prasowe. Bloomberg cały czas oczekuje komentarza, o który zwrócił się do sekretarza prezydenta Sri Lanki.

Protesty przetaczają się przez kraj od kilku miesięcy. Obywatele oskarżają prezydenta Gotabaya Rajapaksa o doprowadzenie do trwającego kryzysu gospodarczego. Sri Lanka wyczerpała swoje rezerwy walutowe, w kraju brakuje leków, paliwa i wielu innych podstawowych produktów.

Sri Lanka na skraju bankructwa

Przypomnijmy, że w środę 18 maja upłynął 30-dniowy okres karencji na spłatę 78 mln dolarów (63 mln funtów) niezapłaconych odsetek od zadłużenia. Władze już miesiąc wcześniej ogłosiły, że nie uregulują bieżących zobowiązań. Sri Lanka po raz pierwszy w swojej historii nie spłaciła w terminie odsetek długu.

Prezes banku centralnego Sri Lanki powiedział wówczas, że kraj znajduje się obecnie w sytuacji "prewencyjnego niewywiązywania się z płatności". Do niewywiązania się ze zobowiązań dochodzi, gdy rząd nie jest w stanie spłacić części lub całości długu wobec wierzycieli. Może to zaszkodzić reputacji kraju, utrudniając pożyczanie potrzebnych pieniędzy na rynkach międzynarodowych, co z kolei może zaszkodzić zaufaniu do waluty i gospodarki, a nawet do faktycznego bankructwa.

Prezes banku centralnego zapowiedział, że dopóki nie dojdzie do restrukturyzacji, państwo nie będzie w stanie płacić odsetek. "Mogą być definicje techniczne. Z tej strony mogą uznać to za niewypłacalność" – zaznaczył.

Władze prowadzą w Kolombo osobiste rozmowy z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego w sprawie pomocy finansowej i musi renegocjować umowy dotyczące zadłużenia z wierzycielami.

