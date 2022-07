Premier: Wypracujemy mechanizm dzielenia się zyskami spółek Skarbu Państwa z obywatelami

Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują wakacyjny objazd po Polsce. W sobotę szef rządu odwiedził województwo kujowsko-pomorskie.

Szef rządu został zapytany na spotkaniu z mieszkańcami Rypina, dlaczego podczas kryzysu cierpią zwykli Polacy, podczas gdy spółki Skarbu Państwa notują zyski.

– Spółki realizują wyższe zyski, dlatego albo poprzez regulatora, albo same spółki wypracujemy mechanizm podzielenia się tymi zyskami z obywatelami, albo wprowadzimy – tak, jak Francja, Anglia, Hiszpania – podatek od zysków nadzwyczajnych na te spółki gazowe, energetyczne, które mają, rzeczywiście, bardzo wysokie zyski. Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygnięcie – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

Zapewnił, że "nie będzie tak, że te spółki będą miały bardzo wysokie zyski, a my nic z tymi zyskami nie zrobimy".

"Tusk znaczy bieda". Morawiecki uderza w szefa PO

– PO kłamie, że polski rząd wywołał inflację. Nie widzą prawdy lub nie chcą jej zobaczyć – to Putin i jego działania wywołały światowy kryzys. Rząd PiS się temu sprzeciwia i pomaga rodakom – wskazał szef rządu. I wskazał na konkretne działania: – Dopłaty do nawozów, obniżanie podatków, uniezależnienie się energetycznie od Rosji oraz wielki rozwój naszego kraju to realna pomoc w tym trudnym czasie. Tu jest Polska! Razem możemy więcej.

Morawiecki przypomniał, że poseł KO Izabela Leszczyna pod koniec czerwca w Radiu Plus, mówiąc o polityce mieszkaniowej, stwierdziła: "Jak wygramy wybory przedstawimy wszystkie szczegóły". Zarzucił też prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu krytykę obniżania podatków przez rząd.

"PO to partia zwijania"

– Opozycja składa ciągle puste obietnice i karmi się kłamstwem. Nie dajmy się na to nabrać. PO to partia zwijania Polski i kryzysu. My reagujemy na obecną sytuację i działamy, bo kochamy naszą Ojczyznę i Polska jest najważniejsza – podkreślił premier w Rypinie.

– Oni nasze obniżenie podatków traktują jako szaleństwo – mówił premier ostrzegając, że powrót Platformy do władzy to likwidacja programów społecznych. – Donald Tusk znaczy bieda. Nie ma powrotu Tuska, nie chcemy powrotu biedy – podkreślił szef rządu.

Morawiecki wyjaśnił: – Dziś widziałem spotkanie Donalda Tuska z działaczami. Padło tam stanowisko, gdzie jeden z nich powiedział, iż mają nadzieję, że PO zabierze wszystko, co do tej pory osiągnął rząd.

