Norwegia planuje zwiększyć wydobycie gazu ziemnego

Norweskie ministerstwo ropy i energii poinformowało, że eksploatacja drugich pod względem wielkości krajowych pól zostanie zwiększona. Chodzi o pole gazu o nazwie Ormen Lange. Decyzja dotyczy także dwóch innych pól: Frosk i Tommeliten Alpha.

Gaz ziemny. Norwegia zwiększy wydobycie

W 2025 roku na Ormen Lange w 2025 r. wydobycie ma się zwiększyć o 40 mld metrów sześciennych. Jeśli plan ten zostanie zrealizowany, oznacza to rozszerzenie wydobycia aż o 75-85 procent w relacji do obecnego poziomu.

Szef resortu ropy i energii Terje Aasland, przekazał, że działania te mają na celu zapewnienie dostaw surowca do Europy w drugiej połowie obecnej dekady.

PGNiG udziałowcem

Współwłaścicielem tych złóż jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W 2021 r. nabyło 14 procent udziałów w Ormen Lange, których perspektywa eksploatacji przekracza rok 2045. PGNiG zostało też współwłaścicielem terminalu gazowego Nyhamna. Uczestniczy ponadto w eksploatacji Tommeliten Alpha na Morzu Północnym.

Głównym źródłem gazu płynącego do Polski przez Baltic Pipe ma być właśnie wydobycie prowadzone przez polską spółkę na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W Norwegii w 2020 r. PGNiG pozyskało z Norwegii blisko pół mld metrów sześciennych gazu, w 2021 r. było to już 1,42 mld, a plany na obecny rok zakładają 3 mld metrów sześciennych. W 2027 r. wydobycie gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym ma sięgnąć 4 mld metrów sześciennych, co stanowi niespełna połowę zarezerwowanej przez PGNiG przepustowości Baltic Pipe.

Główny dostawca

Przypomnijmy, że w środę 6 lipca minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła, że Norwegia stanie się wiodącym dostawcą gazu ziemnego do Polski.

"Od początku przyszłego roku Norwegia stanie się wiodącym dostawcą gazu ziemnego do Polski. Podczas spotkania z Terje Aaslandem, ministrem przemysłu naftowego i energetyki Norwegii, zaznaczyłam, że norweski gaz może odegrać istotną rolę w utrzymaniu stabilności energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie" – napisała Moskwa na Twitterze.

