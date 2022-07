Cieszyński: Pozytywnie rozpatrzono ponad 449 tys. wniosków o dofinansowanie dekoderów

"Od początku programu do dnia 29 czerwca br. włącznie zostało pozytywnie rozpatrzone 449 379 wniosków" – napisał odpowiedzialny za cyfryzację minister Janusz Cieszyński w odpowiedzi na interpelację poselską.

Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożono w woj. śląskim (71,1 tys.), łódzkim (43,6 tys.) i mazowieckim (43,5 tys.). Najmniej w podlaskim (12,4 tys.) oraz lubuskim (9,8 tys.).

Od początku programu do 29 czerwca br. włącznie zostało zrealizowane 370 172 świadczenia – podał minister. Jednocześnie podkreślił, że minister cyfryzacji będzie mógł oszacować tę liczbę w IW kw. 2022 r. po "zakończeniu procesu migracji i przeprowadzeniu odpowiednich badań".

Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z 20 czerwca 2022 r. zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r. Jednak zmiana systemu emisji jest możliwa również przed tym terminem.

Rządowa specustawa

Przesłanki uzyskiwania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej określa ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

W Polsce ok. 30 proc. gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC wiąże się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.