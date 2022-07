"Pomożemy sobie nawzajem". Czechy i Niemcy podpisały deklarację

W ostatni poniedziałek, 11 lipca w Pradze odbyła się konferencja na temat niemiecko-czeskiej współpracy gospodarczej – podał we wtorek portal dw.com.pl.

Ministrowie gospodarek krajów – Niemiec Robert Habeck i Czech Joseph Síkela – wydali "Wspólne oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa energetycznego". Rządy sąsiadujących ze sobą państw zamierzają jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego sezonu zimowego sfinalizować umowę w sprawie działań solidarnościowych mających zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu. "Doskonale zdajemy sobie sprawę, że solidarność będzie kluczową zasadą, którą należy się kierować w razie wstrzymania dostaw gazu" – możemy przeczytać w dokumencie.

Współpraca Czech i Niemiec

– Podpisaliśmy ramową umowę o solidarności i będziemy pracować nad konkretnymi krokami tej współpracy. Ona jest w tej chwili najważniejsza – powiedział Robert Habeck. – Pomożemy sobie nawzajem – dodał. – Mamy taki sam pogląd na to, jak stawiać czoła rosyjskiej wojnie energetycznej i jak z nią postępować. Trzeba zachować jedność Unii Europejskiej. Nie może dojść do tego, żeby którykolwiek unijny kraj został całkowicie bez gazu – stwierdził z kolei Joseph Síkela.

Umowa, którą zapowiedzieli ministrowie, ma być szczególnie ważna dla Czech, zdolnych z własnych źródeł pokryć jedynie 2 proc. zapotrzebowania na gaz, które w ubiegłym roku wynosiło 9,4 mld metrów sześciennych. Dla porównania w Polsce były to 23,2 mld, a w Niemczech – 90,5 mld metrów sześciennych. Resztę Czesi muszą importować. Do tej pory były to praktycznie wyłącznie dostawy gazu rosyjskiego, poprzez Nord Stream i jego lądowego przedłużenia Opal. Natomiast Republika Federalna Niemiec – zgodnie z doniesieniami medialnymi – chciałaby podpisać porozumienia o solidarności ws. gazu ze wszystkimi swoimi sąsiadami.

