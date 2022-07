TSUE wydał korzystną dla Gazpromu decyzję ws. Nord Stream 2

W kwietniu 2019 r. zmieniono dyrektywę w sprawie gazu ziemnego, aby zapewnić, że zasady mające zastosowanie do linii przesyłowych gazu łączących dwa państwa członkowskie lub większą ich liczbę miały również zastosowanie, w obrębie Unii Europejskiej, do linii przesyłowych gazu do i z państw trzecich.

Zasady te przewidują m.in. skuteczne oddzielenie struktur przesyłu od struktur produkcji i dostaw oraz dostęp stron trzecich do systemów przesyłowych.

TSUE: Skarga Rosjan częściowo dopuszczalna

Nord Stream 2 AG, szwajcarska spółka zależna Gazpromu, odpowiedzialna za planowanie, budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2, zaskarżyła dyrektywę do Sądu UE w Luksemburgu. Postanowieniem z dnia 20 maja 2020 r. unijny sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną, a spółka NS2 AG wniosła w tej sprawie odwołanie do TSUE.

We wtorek trybunał zdecydował, że Sąd UE "błędnie orzekł, iż dyrektywa zmieniająca nie dotyczy bezpośrednio spółki Nord Stream 2 AG, i uchylił postanowienie będące przedmiotem odwołania w zakresie, w jakim Sąd uznał za niedopuszczalną skargę tej spółki z tego powodu".

Decyzja TSUE jest korzystna dla Gazpromu, bo w teorii otwiera Rosjanom możliwość dalszego podważania unijne dyrektywy.

Atak Rosji na Ukrainę pogrzebał Nord Stream 2. Czy na zawsze?

Budowa Nord Stream 2 zakończyła się we wrześniu 2021 r., ale niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymała wydanie ostatecznego pozwolenia na uruchomienie gazociągu z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. NS2 miał transportować gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Ukrainy.

Pod koniec lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że ministerstwo gospodarki RFN ponownie przyjrzy się procesowi przyznania koncesji Gazpromowi i ma przeprowadzić "nową ocenę bezpieczeństwa dostaw". – Sytuacja zasadniczo się zmieniła – stwierdził.

Zanim doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę Scholz mówił, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy, którego nie należy łączyć z polityką.

