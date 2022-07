Wzmocnienie bezpieczeństwa gazowego. Rząd przyjął projekt ustawy

Rozwiązania zakładają między innymi zwiększenie możliwości magazynowych gazu w Polsce oraz przedłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 roku – przekazał ISBnews.

Nowy projekt ustawy

– To jest projekt ustawy, który pozwala na to, aby w bardziej efektywny sposób realizować kwestie związane z używaniem rezerw magazynowych gazu w Polsce. Ta ustawa uelastycznia funkcjonowanie tych magazynów, również przewiduje perspektywę zwiększenia możliwości magazynowych (…), aby w przyszłości zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo w tym obszarze – powiedział rzecznik prasowy rządu Piotr Müller podczas wtorkowej konferencji.

Projekt zakłada przedłużenie ochrony taryfowej dla niektórych grup odbiorców gazu do końca 2027 roku. – Jednocześnie, co jest szczególnie ważne dla osób, które są konsumentami oraz niektórych innych instytucji, przyjęte przedłużenie do końca 2027 roku, to jest realizacja naszego wcześniejszego zapewnienia, przedłużenie ochrony taryfowej odbiorców domowych oraz strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak szkoły, szpitale, przedszkola – stwierdził Müller. I doprecyzował, że chodzi o dopłaty z budżetu państwa, by ceny nie były podnoszone, tak jak to wynika z uwarunkowań rynkowych.

Działania Rady Ministrów

Jak podawano wcześniej w wykazie prac programowych Rady Ministrów, w projekcie miały znaleźć się regulacje zakładające między innymi: obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych; wydłużenie do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego (obecnie 40 dni); zmiany w katalogu wyłączenia od obowiązku koncesyjnego.

Ponadto, w przypadku zaistnienia określonych w ustawie okoliczności minister właściwy do spraw energii będzie mógł ogłosić właściwy stan kryzysowy w rozumieniu rozporządzenia.

