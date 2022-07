Poprawa warunków mieszkaniowych. Przyjęto nowelizację

Rozwiązania zakładają poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na te cel przeznaczonych zostanie 855 mln euro.

Program mieszkaniowy

– To jest program, który dotyczy działań przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) w sprawie termomodernizacji. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych i na ten cel w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie przeznaczone 855 mln euro – powiedział Piotr Müller podczas konferencji prasowej w siedzibie KPRM w Warszawie. – W ramach tej ustawy będą zwiększone granty oraz dopłaty do działań związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, ale również z wymianą źródeł ciepła na odnawialne źródła energii – dodał.

Dla budynków już istniejących środki mają być przekazywane w ramach: grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe); wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41 proc. kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe); premii i grantów na pokrycie do 90 proc. kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej (budynki należące do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów). Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego zawiera natomiast między innymi inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe. Nowy instrument pozwoli też na korzystanie z dofinansowania prac, które nie wiążą się bezpośrednio z termomodernizacją, np. remonty klatek schodowych i innych powierzchni wspólnych. Rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

