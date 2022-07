Zakłady przetwórcze w każdym powiecie. Nowy pomysł PiS

Kaczyński został zapytany przez sadowników z Grójca o to, jakie działania podejmie PiS w kwestii utrzymania branży owocowo-warzywnej. Padło pytanie o "niekontrolowanemu sprowadzaniu owoców i warzyw przez podmioty handlowe i sprzedaż ich w sieciach sklepowych" zamiast odbierania ich od krajowych producentów, o sposoby wzmocnienie polskiego przetwórstwa oraz przeciwdziałanie niekorzystnym przepisom, które sprawiają, że produkcja jest droższa.

– Mamy taki plan, żeby, także ze wsparciem ze środków państwowych czy ze strony banków państwowych, stworzyć w każdym powiecie przynajmniej dwa-trzy zakłady przetwórcze, żeby to przetwórstwo było dużo łatwiejsze. I chcemy także środki z tego budżetu – podpisaliśmy już umowę partnerstwa, więc powinniśmy już ten główny budżet europejski, nie KPO, tylko ten główny budżet dostać, on jest obfity, środki na rolnictwo też są największe z dotychczasowych – by to po części wykorzystać właśnie na te cele, żeby tę sytuację poprawić – opowiedział szef partii rządzącej.

Co z przepisami?

– Jeżeli chodzi o zmianę polskich przepisów, które przeszkadzają, bo ja nie przeczę wcale, że takie są, to oczywiście musimy mieć dokładną wiedzę, to będziemy próbowali to zrobić, i sądzimy, że nam się to uda – dodał prezes PiS.

– Natomiast przepisy europejskie to siła wyższa, na którą polski rząd nie ma większego wpływu. Taka jest cena bycia w UE – powiedział Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS wśród Polaków "powstało przeświadczenie", że jak jest jakaś inwestycja ze środków publicznych, to jest ona wykonana ze środków europejskich. Tymczasem "ogromna większość środków, które widzicie, to są środki polskie". – Polska się wzbogaciła i teraz środki europejskie są już tylko ważnym, ale jednak marginesem inwestycji w Polsce – powiedział Jarosław Kaczyński.

