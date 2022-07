Soboń: Rząd ma intencję wypłaty 14. emerytury także w przyszłym roku

Wiceminister finansów Artur Soboń pytany, czy w budżecie państwa znajdą się pieniądze na 14. emeryturę w przyszłym roku, powiedział: – No taka jest tutaj nasza intencja, aby tak było.

"Jednym z głównym punktów programu PiS będzie ogłoszenie, że 14. emerytura będzie wypłacana na stałe. Wcześniej politycy PiS powtarzali, że to świadczenie jednorazowe wypłacone tylko raz w 2021 r." – podała pod koniec maja "Gazeta Wyborcza". Do tej pory jednoznaczna deklaracja dot. "czternastki" z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie padła, jednak koleji politycy partii rządzącej wskazują, że taki krok jest możliwy.

Tegoroczna ustawa o kolejnym w 2022 r. rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę dodatkowego świadczenia dla ok. 9 mln osób.

Jest to świadczenie jednorazowe, w tym roku wypłacane po raz drugi. 14. emeryturę na poziomie najniższego świadczenia mają otrzymać osoby, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób pobierających emeryturę w kwocie wyższej, dodatkowe świadczenie będzie odpowiednio pomniejszane.

Maląg: 14. emerytura stała się faktem

– 14. emerytura stała się faktem. Świadczenie to będzie wypłacone już po raz drugi. Teraz wypłaty ruszą od 25 sierpnia tego roku – poinformowała Marlena Maląg po podpisaniu ustawy ws. 14. emerytury przez prezydenta.

– Osoby uprawnione do otrzymania 14. emerytury to są ci emeryci i renciści, którzy do 24 sierpnia tego roku mają uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych. Emeryci i renciści otrzymają "na rękę" kwotę 1 217 złotych, jeżeli będzie uprawnienie do 100 proc. "czternastki". Szacujemy, że 14. emeryturę w sumie otrzyma około 9 mln osób, a w pełnej wysokości będzie to 7,7 mln osób – mówiła minister rodziny i polityki społecznej.

Apel minister o ostrożność

Na antenie radiowej "Jedynki" szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zaapelowała o ostrożność. Polityk zwróciła szczególną uwagę na to, aby na potencjalne oszustwa uważali sami seniorzy. – Nie składamy żadnych wniosków w sprawie 14. emerytury – przekazała Maląg.

Przypomnijmy, że w przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, to ZUS będzie odpowiedzialny za wydanie decyzji oraz wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

