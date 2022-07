"NYT": Wojna na Ukrainie pogrążyła znaną rosyjską firmę

Yandex to aplikacja mobilna, dzięki której m.in. można było zamówić taksówkę w odległych miastach, takich jak Abidżan na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej, norweskie Oslo czy uzbecki Taszkient. Firma zajmowała się także dostawą artykułów spożywczych na terenie Londynu, Paryża i Tel-Awiwu. Plany koncernu zakładały rozszerzenie działalności na około 250 amerykańskich kampusów uniwersyteckich.

Dzięki tego typu działaniom często mówiło się w kontekście Yandex o "najbardziej odlotowej firmie w Rosji". Zatrudniała bowiem ponad 18 tys. osób, a jej założyciele stali się miliarderami. W szczytowym momencie, czyli w listopadzie ubiegłego roku, spółka była warta ponad 31 mld dolarów.

Konsekwencje wojny

"The New York Times", cytowany w czwartek przez portal Wyborcza.pl, opisał, że problemy rosyjskiego koncernu zaczęły się od czasu decyzji prezydenta Władimira Putina o przeprowadzeniu specjalnej operacji militarnej na Ukrainie. To konsekwencje sankcji gospodarczych, jakie państwa zachodnie nakładały na rosyjskie firmy, a także efekt ucieczki z Rosji zagranicznych inwestorów. Wartość Yandex spadła do niespełna 7 mld dolarów, a krajowa giełda zawiesiła obrót akcjami. Koncern zamknął również szereg międzynarodowych biznesów, w tym usługi dostawcze w Londynie, Paryżu i Columbus.

"Firmie, co prawda, nie grozi niewypłacalność, ale nagły zwrot sytuacji może być nie tylko przestrogą dla inwestorów działających w autorytarnym kraju uzależnionym od kaprysów jednego władcy. Yandex jest również symbolem problemów, z jakimi borykają się rosyjskie firmy funkcjonujące w całkowicie odmienionym krajobrazie gospodarczym oraz w sytuacji coraz bardziej narastających podziałów, jakie w całym społeczeństwie wywołała wojna" – czytamy w tekście "NYT".

