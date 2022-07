Duda o wakacjach kredytowych: Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym

Prezydent Andrzej Duda w czwartek podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. – To nie była łatwa ustawa. W trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji finansowych, funkcjonowania banków. Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym, ale chcę podkreślić, że ten projekt znalazł poparcie zdecydowanej większości, został przegłosowany prawie jednogłośnie – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas podpisania ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ustawa wprowadza przede wszystkim możliwość zawieszenia spłaty kredytów hipotecznych. – Przy czym uwaga, dotyczy tylko i wyłącznie kredytów hipotecznych, udzielonych w złotym polskim. Mechanizm jest następujący, otóż od 1 sierpnia do końca sierpnia, a następnie od 1 września do końca września następuje pierwszy okres dwóch miesięcy, kiedy można uzyskać to czasowe zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych, a następnie od 1 października do końca roku przez kolejne dwa miesiące, czyli do końca grudnia, można uzyskać drugi dwumiesięczny okres zawieszenia, obowiązujący w tym półroczu 2022 roku – mówił.

Prezydent podkreślił, że ustawa zawiera zapis dot. przedłużenia tarczy antyinflacyjnej do 31 października tego roku. – Rzecz niezwykle istotna, bo to kwestia chociażby działań, które mają prowadzić do obniżenia cen paliw w tej chwili, zwłaszcza w dobie wyjazdów wakacyjnych, tak ważny element dla polskich rodzin – mówił.

– Okres wejścia w życie to 14 dni. Termin podpisania jest szybki, bo chciałem, aby weszła ona w życie przed początkiem sierpnia – dodał.

Wakacje kredytowe. Ustawa

Wakacje kredytowe to element programu pomocowego dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych, którym w wyniku podwyżki stóp procentowych drastycznie w ostatnich miesiącach wzrosły raty. W ubiegłym tygodniu Sejm poparł większość poprawek Senatu do projektu ustawy. Senatorowie zaproponowali doprecyzowanie przepisów w taki sposób, by z ustawy wynikało, że prawem objęte są wszystkie umowy o kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe spełniające wymogi ustawy o kredycie hipotecznym, także te, które zawarte zostały jeszcze przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym w 2017 roku.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na osiem miesięcy w 2022 i 2023 roku. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Dotyczy to zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty.

