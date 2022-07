Program dla gmin popegeerowskich. Skorzysta ponad 1,3 tys. gmin

– Ten program, program inwestycji na gminach popegeerowskich to 1 871 inwestycji [...] w ponad 1,3 tys. gminach, 220 powiatach, to program, w ramach którego dziś do polskich miasteczek popegeerowskich trafi ponad 4 mld zł – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podczas konferencji prasowej w Łagiewnikach na Śląsku.

Planowane inwestycje obejmują m.in. budowę przedszkoli, infrastruktury drogowej, wodociągów, kanalizacji. W większości mają być dofinansowane na poziomie 98 proc.

Najwięcej środków ma trafić do woj. wielkopolskiego (ponad 400 mln zł), zachodniopomorskiego (ok. 380 mln zł), warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Jest to już kolejny nabór w ramach programu inwestycji dla gmin popegeerowskich. W ubiegłym roku na ten cel zostało przekazanych 350 mln zł.

