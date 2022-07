Manipulacja w obrocie akcjami. KNF zawiadomiła o podejrzeniu przestępstwa

Zawiadomienie złożone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczy nieprawidłowości w obrocie akcjami Softblue, Boruta-Zachem (obecnie: HUB.Tech), Europejskiego Funduszu Energii, Black Pearl i Devoran (obecnie: Devo Energy).

"Zawiadomienia zostały złożone w związku z podejrzeniem manipulacji w obrocie akcjami wymienionych spółek przez grupy osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu. Działalność części osób objętych zawiadomieniem w sprawie podejrzenia manipulacji w obrocie akcjami Softblue SA była również objęta zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z obrotem akcjami pozostałych czterech spółek" – czytamy w komunikacie.

HUB.Tech, którego akcje potencjalnie mogą być dotknięte działalnością będącą nadużyciem rynkowym, złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, podkreślono.

"Złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację, o której mowa w art. 12 rozporządzenia MAR, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł" – czytamy dalej.

Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomień ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami wymienionych spółek wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych – zakończyła KNF.

