"Czyste powietrze plus”. Ruszył nabór wniosków

W stosunku do poprzednich programów tego typu, "Czyste powietrze plus" zakłada wsparcie finansowe dla wnioskodawców jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Do tej pory bowiem, osoby które zdecydowały się wymienić w swoim domu piec lub wykonać termomodernizację budynku, musiały pokryć wszystkie koszty z własnej kieszeni, by móc ubiegać się dopłatę.

Udogodnienia dla wnioskodawców

Teraz, połowa dotacji trafi do nich jeszcze przed rozpoczęciem prac budowalnych (do 14 dni od momentu rozpatrzenia wniosku). Reszta dofinansowania będzie wypłacona po zakończeniu prac. Wysokość dotacji to prawie 40 tys. złotych. Mogą się o nią ubiegać właściciele domów, którzy złożą odpowiedni wniosek. Te z kolei można składa elektronicznie przy pomocy generatora wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W takim przypadku niezbędny będzie podpis zaufany lub kwalifikowany.

– Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 złotych na osobę oraz 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Te dwie grupy w „Czystym powietrzu plus” będą mogły otrzymać też o 10 tysięcy wyższą maksymalną kwotę dotacji – powiedział w rozmowie z TVN24 wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Wnioski można także złożyć osobiście w siedzibie funduszu lub w gminie, która ma z nim podpisaną umowę.

Moskwa: Nowy program

O nowym programie dopłat mówiła niedawno minister klimatu i środowisk Anna Moskwa.

– Były już trzy główne parametry, główne grupy programu Czyste Powietrze. Dzisiaj wprowadzamy program Czyste Powietrze Plus. Plus to jest po pierwsze możliwość prefinansowania. Już 15 lipca będzie można złożyć kompleksowy wniosek w programie Czyste Powietrze – powiedziała minister podczas konferencji prasowej.

