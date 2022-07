Niemcy płacą miliardy przez błąd Scholza. Ujawniono dokument

Jak informuje portal Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), powołując się na dokument federalnego resortu finansów, obecny kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który w latach 2018-2021 pełnił funkcję wicekanclerza i ministra finansów, popełnił poważne błędy w polityce finansowej.

Według tych doniesień, Scholz i jego poprzednik Wolfgang Schäuble prowadzili politykę emisji obligacji skorygowanych o inflację w celu pozyskania pożyczonych środków. Doprowadziło to do tego, że przy niskich stopach wzrostu cen było to korzystne dla państwa, ale teraz, w obliczu gwałtownego wzrostu inflacji, wypełnienie zobowiązań z tych papierów wartościowych stało się nieproporcjonalnie drogie.

Z dokumentu do projektu budżetu na 2023 r. wynika, że na spłatę tzw. obligacji inflacyjnych w nadchodzącym roku rząd w Berlinie musi zarezerwować około 7,6 mld euro. To o 3 mld euro więcej niż w roku bieżącym i o prawie 7 mld euro więcej niż w 2021 r., kiedy inflacja była jeszcze niska.

Niemcy są zadłużone na 1,5 bln euro

Według Federalnej Agencji ds. Długu, obecnie istnieją obligacje federalne indeksowane do inflacji o wartości około 65 mld euro. Odpowiada to prawie 5 proc. całkowitego zadłużenia rządu RFN w wysokości około 1,5 bln euro.

Jak przypomina RND, Federalny Trybunał Obrachunkowy ostrzegał już rząd Niemiec przed emisją tego typu ryzykownych obligacji, kiedy zostały one wprowadzone za rządów Gerharda Schrödera. Jednak ówczesna koalicja zignorowała te ostrzeżenia.

Lider lewicowej frakcji w Bundestagu Dietmar Bartsch wezwał do dokładnego zbadania polityki zadłużania prowadzonej przez poprzednie rządy. – Postawienie na wiecznie niskie stopy inflacji podczas zaciągania długów było błędem, który teraz staje się naprawdę kosztowny dla podatników. Trzeba wyjaśnić, który minister finansów wyemitował te toksyczne papiery i z jakich powodów – powiedział Bartsch.

