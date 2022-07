Rząd wprowadza "wakacje kredytowe". Na czym polega ustawa?

Wakacje kredytowe to element programu pomocowego dla posiadaczy kredytów hipotecznych, którym w wyniku podwyżki stóp procentowych drastycznie w ostatnich miesiącach wzrosły raty. W ubiegłym tygodniu Sejm poparł większość poprawek Senatu do projektu ustawy.

– Kilka tygodni temu zdecydowaliśmy się skierować do Sejmu projekt ustawy, która wprowadza tzw. wakacje kredytowe i ten projekt staje się w tej chwili rzeczywistością. Wczoraj została opublikowana w dzienniku ustaw, ustawa, którą przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki, która w tej chwili będzie miała okres vacatio legis, ale wchodzi na przełomie lipca i sierpnia w życie, z której będą mogli skorzystać obywatele, którzy posiadają kredyty hipoteczne– powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej.

Polityk precyzował, że wdrażane rozwiązanie polega na tym, że w tym roku każda osoba, która posiada kredyt hipoteczny w złotówkach, będzie mogła skorzystać z zawieszenia czterech rat kredytu. – Czyli przed nami jest pięć miesięcy tego roku, sierpień, październik, listopad i grudzień. Spośród tych pięciu miesięcy, w czterech miesiącach będzie można skorzystać z wakacji kredytowych zrezygnować ze spłaty kredytu. Ta spłata kredytu będzie przedłużona i długość kredytu na sam koniec spłaty kredytu, która jest przewidziana w umowie – mówił.

"Wakacje" również w przyszłym roku

Rzecznik zapewnił, że w przyszłym roku również będzie to rozwiązanie obowiązywało. – Będzie można w każdym kwartale skorzystać z jednego miesiąca w ramach wakacji kredytowych i tutaj również będzie można skorzystać z tych rozwiązań, to jest oczywiście rozwiązanie na wniosek – dodał.

Wniosek będzie można złożyć w swoim banku albo metodą tradycyjną, albo drogą elektroniczną, za pośrednictwem platform bankowych. Formularze będą uruchomione na przełomie lipca i sierpnia, już w tym okresie będzie można składać te wnioski tak, aby zawiesić już spłatę kredytu mieszkaniowego w sierpniu tego roku.

– Ta sama ustawa wprowadza kwestie związane z rozszerzeniem rządowej tarczy antyinflacyjnej i te rozwiązania są przedłużone na mocy tej ustawy do 31 października tego roku. W ramach tej ustawy wprowadziliśmy stawkę zerową dla podstawowych produktów spożywczych, czyli z 5 na 0 proc., obniżyliśmy stawkę VAT z 23 do 8 proc., a później do 0 proc. jeżeli chodzi o kwestię związaną z gazem ziemnym, obniżyliśmy także stawkę VAT na energię elektryczną z 23 do 5 proc. oraz akcyzę i inne podatki, które są przewidziane w tarczy antyinflacyjnej - dodał.

Prezydent: Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym

Prezydent Andrzej Duda w czwartek podpisał ustawę o wakacjach kredytowych. – To nie była łatwa ustawa. W trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji finansowych, funkcjonowania banków. Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym, ale chcę podkreślić, że ten projekt znalazł poparcie zdecydowanej większości, został przegłosowany prawie jednogłośnie – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas podpisania ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ustawa wprowadza przede wszystkim możliwość zawieszenia spłaty kredytów hipotecznych. – Przy czym uwaga, dotyczy tylko i wyłącznie kredytów hipotecznych, udzielonych w złotym polskim. Mechanizm jest następujący, otóż od 1 sierpnia do końca sierpnia, a następnie od 1 września do końca września następuje pierwszy okres dwóch miesięcy, kiedy można uzyskać to czasowe zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych, a następnie od 1 października do końca roku przez kolejne dwa miesiące, czyli do końca grudnia, można uzyskać drugi dwumiesięczny okres zawieszenia, obowiązujący w tym półroczu 2022 roku – mówił.

